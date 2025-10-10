[헤럴드경제=손인규 기자] 김병민 서울시 정무부시장이 “민주당은 특검을 지방선거용 도구로 삼으려는 시도를 즉각 중단하라”고 주장했다.

김 부시장은 10일 입장문을 통해 “민주당 3대특검종합대응특별위원회(전현희 위원장)가 오늘 또다시 오세훈 서울시장을 향해 근거 없는 허위사실을 퍼뜨리며 특검 수사를 촉구했다”고 했다.

김 부시장은 “오 시장은 이미 오래전 ‘명태균 사건’과 관련해 여러 차례 중앙지검에 수사촉구요구서를 제출하며 신속한 수사를 요청한 바 있다”며 “일부 언론의 왜곡된 보도나 허위사실에 대해서도 법적 조치를 취했다”고 했다.

그럼에도 불구하고 민주당은 명백한 허위사실을 되풀이하며 의혹을 부풀리고 정치공세에 몰두하고 있다고 밝혔다.

김 부시장은 “지난 8월 31일, 민주당 3대특검종합대응특위는 내란특검을 향해 ‘국민의힘 소속 지자체장들이 계엄에 동조한 의혹이 있다’는 황당한 주장을 내세워 수사를 하명하더니, 이번에는 근거조차 불분명한 내용을 근거로 김건희 특검에도 동일한 압박을 가하고 있다”며 “특검을 ‘특정인 수사 지시부’로 변질시키는 행태”라고 지적했다.

이어 “이는 지방선거를 앞두고 특검을 정쟁의 도구로 활용하겠다는 민주당의 노골적인 의도를 여실히 보여주는 것”이라며 “수사는 진실로 향해야지, 선거로 향해서는 안 된다”고 적었다.

마지막으로 “의혹이 없으면 만들어서라도 공격하는 정치, 국민은 더 이상 속지 않습니다”라며 “민주당은 야당 소속 서울시장을 향한 정치적 탄압과 음해를 즉각 중단해야 합니다”라고 주장했다.