전통시장 먹거리·맥주·공연 어우러진 가을 미식 축제... 상인과 주민이 함께 만드는 지역 상생의 장 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 오는 19일 경동시장에서 ‘2025년 맛 따라 맥주 따라 페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 인삼·더덕·도라지·건어물 등 경동시장의 대표 식재료를 활용한 다양한 먹거리와 문화공연, 체험 프로그램 등이 어우러지는 가을 미식 축제로, 전통시장의 매력을 널리 알리고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

행사장에서는 시장 상인들이 운영하는 먹거리 부스가 열려 인삼튀김, 더덕구이, 건어물구이 등 경동시장 특색 메뉴를 선보인다. 부스 이용 고객에게는 맥주 1잔 쿠폰이 증정되며, 추가 맥주는 현장 구매에서 구매할 수 있다.

가족 단위 방문객들을 위한 풍선아트·비즈공예·심폐소생술 등 참여형 프로그램도 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제 분위기를 더한다.

오후 2시부터는 대학생과 청년 예술인의 공연을 시작으로, 가수 최태수· 한태현·못난이삼형제가 무대에 올라 흥겨운 공연을 선보인다. 이어 주민 노래자랑 경연이 진행돼 관객 참여형 축제로 꾸며진다.

축제 기간 방문객에게는 경품 응모권이 제공되며, 자전거와 경동시장 특산물 등 다양한 상품이 마련돼 있다. SNS 인증 이벤트에 참여하면 추가 응모 기회도 주어진다.

이필형 동대문구청장은 “경동시장의 고유 먹거리와 맥주를 함께 즐길 수 있는 이번 축제를 통해 경동시장의 새로운 매력을 경험할 수 있을 것”이라며 “이번 행사를 계기로 청년문화와 대학가, 전통시장이 어우러지는 ‘글로벌 탑5 전통시장’으로 도약할 수 있도록 청량마켓몰 등 연계 사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.