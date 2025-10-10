10월 18일 중랑천 체육공원에서 중곡동 주민들 화합‧소통의 장 열어...축하공연, 자치회관 프로그램, 주민노래자랑, 경품추첨 등 구성 다채...비닐가방 꾸미기, 키링만들기, 먹거리 장터 등 부대행사도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 10월 18일 중랑천 체육공원 일대에서 ‘제11회 간뎃골 축제’를 개최한다.

간뎃골은 중곡1동~4동으로 능동과 면목동 사이에 있어 ‘가운데말, 간뎃말’이라고 불렸다. 2013년에 제1회 간뎃골 축제를 시작으로 올해 11회째를 맞았다.

행사는 오전 10시부터 5시간 동안 진행된다. 구 홍보대사인 리틀엔젤스예술단의 합창공연이 행사의 포문을 연다. 바이올린 연주와 초청가수 열창으로 축제의 열기를 돋운다.

본행사는 오전 11시부터 시작한다. 개막식을 시작으로 팝페라 공연(아리현)이 펼쳐진다. 낮 12시부터는 자치회관 프로그램 발표회가 이어진다. ▲중곡1동 라인댄스 ▲중곡2동 에어로빅 ▲중곡3동 사물놀이 ▲중곡4동 밸리댄스 등 동별로 평소에 갈고 닦은 기량을 뽐낸다.

노래자랑 무대를 마련한다. 사전 심사를 거쳐 동별로 2팀, 총 8개팀이 노래를 부르며 경연을 펼친다.

부대행사도 풍성하다. 비닐가방 꾸미기, 키링만들기, 기념사진 만들기 등 7개의 체험부스를 마련한다. 전통시장 부스와 먹거리장터 운영, 경품추첨 등 주민 누구나 맛과 멋을 즐길 수 있는 프로그램으로 꾸몄다.

김경호 광진구청장은 “이번 축제를 준비해 주신 간뎃골 축제 추진위원회 최은 위원장님과 위원 여러분, 그리고 관계자 여러분께 감사의 마음을 전한다. 중곡동 지역의 대표 축제인 간뎃골 축제가 전국적인 축제로 거듭나길 기대한다”며 “중곡동 주민들의 단결과 화합을 보여주는 뜻깊은 자리다. 구민 여러분께서도 오셔서 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.

구는 ▲10월 18일에는 구의1동 행복나눔 구일 마을문화 축제 ▲23일엔 능동 감마을 축제 ▲11월 1일에는 광장동 광나루 해오름 축제와 화양동 느티마을 한마당 축제 등 동문화축제를 지원, 주민 소통과 화합을 위해 힘쓰고 있다.