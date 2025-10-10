시민 참여로 완성된 세계유산축전

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] ‘2025 세계유산축전–선암사·순천갯벌’이 13만여 명의 시민과 관광객이 함께한 22일 간의 대단원이 성황리에 막을 내렸다.

올해 축전은 선암사와 순천갯벌을 하나로 잇는 융합형 축제로 전통과 첨단, 인간과 자연이 공존하는 새로운 세계유산의 방향을 제시했다.

10일 순천시와 순천세계유산보존협의회(위원장 김준선 교수)에 따르면 이달 3일까지 열린 3주간의 축제는 대표 프로그램으로 VR과 AR을 결합해 선암사를 몰입형으로 체험할 수 있는 ‘만일(萬日)의 수행’과 순천만의 사계절을 실감형 기술로 구현한 ‘갯벌의 사계’가 큰 인기를 끌었다.

특히 자연 속 음악공연과 AR 콘텐츠가 어우러진 ‘갯벌의 사계’는 세대와 국적을 넘어 공감과 감동을 전하며 축전의 상징적 프로그램으로 자리 잡았다.

자연 체험형 프로그램도 눈길을 끌었다.

순천만 안풍습지에서 진행된 ‘갈대 백패킹’은 생태환경 속 머무는 여행의 매력을 선보였고, 선암사와 순천갯벌을 잇는 ‘세계유산 버스투어’는 관광객들의 입소문을 타며 참여 열기가 이어졌다.

또한 ‘산사에서의 하룻밤’은 고즈넉한 선암사를 경험하며 세계유산의 치유적 가치를 새롭게 조명했다.

시민이 주체가 된 공모 프로그램도 한층 확산됐다.

‘순천댁이 들려주는 갯벌이야기’, ‘생생 뻘배학교’ 등 시민․유산마을 공모 프로그램은 현장을 찾은 관람객에게 직접 체험과 이야기를 선사했으며 지역 공동체가 함께 만드는 지속 가능한 축제로 발전시켰다.

올해 시민과 마을의 참여 폭이 작년, 재작년 대비 한층 넓어지며 ‘시민이 만드는 세계유산축전’의 기반을 공고히 했다.

노관규 시장은 “2025 세계유산축전은 선암사와 순천갯벌이 하나의 무대에서 호흡하며 순천의 정원정신과 생명문화를 세계에 알린 뜻깊은 자리였다”고 강조했다.