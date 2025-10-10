[헤럴드경제 기자=나은정 기자] 미국 최대 은행인 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 향후 6개월에서 2년 내 미 증시가 심각한 조정을 겪을 수 있다고 경고했다.

9일(현지시간) 영국 BBC방송에 따르면 다이먼 CEO는 매체와의 인터뷰에서 “(시장 조정 가능성에 대해) 나는 다른 사람들보다 훨씬 더 우려하고 있다”고 밝혔다.

그는 지정학적 긴장, 과도한 재정 지출, 세계적 재무장화 등 불확실성을 높이는 다양한 요인을 언급하며 “이 모든 요소가 우리가 해법을 알지 못하는 여러 문제를 초래하고 있다”고 지적했다.

이어 “대부분 사람들의 마음속 불확실성 수준은 내가 ‘정상’이라고 생각하는 수준보다 더 높은 수준이어야 한다”고 덧붙였다.

10일 금융투자업계에 따르면 9일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 243.36포인트(0.52%) 밀린 4만6358.42에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.61포인트(0.28%) 하락한 6735.11, 나스닥종합지수는 18.75포인트(0.08%) 떨어진 2만3024.63에 장을 마쳤다.

최근 뉴욕증시의 3대 주가지수(S&P500·나스닥·다우 지수)는 기술주 강세로 호조를 보이며 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 인공지능(AI) 거품론 등이 제기되고 있지만, 여전히 상승여력이 충분하다는 평가 속에 AI와 반도체주가 상승세를 견인하는 모습이다.

한편, 다이먼 CEO는 인공지능(AI)에 대해서도 신중한 입장을 보였다.

그는 “AI는 실제로 의미 있는 기술이며, 전체적으로 보면 자동차나 TV가 그랬듯 큰 성과를 낼 것”이라면서도 “그러나 그 산업에 관여한 대부분의 사람들은 성공하지 못했다”고 꼬집었다. 이어 “AI에 투자되는 자금 중 일부는 아마도 손실을 볼 것”이라고 경고했다.

앞서 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE) 역시 최근 보고서에서 “AI 기업들의 가치가 1990년대 후반 닷컴 버블 당시처럼 과도하게 부풀려진 것으로 보인다”며 “급격한 조정 가능성이 커지고 있다”고 지적한 바 있다.