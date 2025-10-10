LA 다저스, 연장 11회 끝내기 득점 필리스 꺾고 디비전 시리즈 3승1패 김혜성, MLB PS 첫 출전서 존재감 컵스-밀워키는 12일 5차전서 결판

[헤럴드경제=조범자 기자] LA 다저스가 김혜성의 빠른 발로 만들어낸 끝내기 득점으로 2년 연속 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에 진출했다.

다저스는 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 1-1로 팽팽하던 연장 11회말 끝내기 실책에 힘입어 필라델피아 필리스를 2-1로 제압했다.

다저스는 시리즈 전적 3승 1패를 기록, NLCS에 선착했다. 다저스의 NLCS 상대는 12일 시카고 컵스-밀워키 브루어스의 최종 5차전에서 결정된다.

다저스와 필라델피아의 4차전은 선발로 나선 크리스토페르 산체스와 타일러 글래스노우의 팽팽한 투수전 양상으로 펼쳐졌다.

6회까지 0의 행진을 이어가던 양팀의 균형은 7회 깨졌다.

선취점은 필라델피아의 몫이었다. J.T. 리얼무토가 다저스의 바뀐 투수 에밋 시핸을 상대로 중전안타를 뽑은 뒤 1사 2루 상황에서 닉 카스테야노스가 2루타를 날려 1-0으로 앞섰다.

다저스는 7회 말 곧바로 반격했다. 1사 후 알렉스 콜이 볼넷, 엔리케 에르난데스는 좌전 안타를 때려 1, 2루를 만들었다. 이후 안디 파헤스가 1루 땅볼로 2사 2, 3루를 만든 뒤 오타니 쇼헤이의 고의사구로 만루를 만들었다. 무키 베츠가 밀어내기 볼넷을 골라 1-1로 균형을 맞췄다.

다저스는 8회초 사사키 로키를 마운드에 올렸다. 디비전시리즈에서 마무리로 나서 2세이브를 거둔 사사키는 공 8개 만으로 카일 슈워버와 브라이스 하퍼, 알렉 봄을 삼자범퇴로 처리했다.

승부는 11회에 갈렸다. 다저스는 11회말 1사 후 토미 에드먼이 좌전 안타를 치고 나가자 김혜성을 대주자로 기용했다. 김혜성의 포스트시즌 첫 출전이었다.

김혜성은 2사 후 맥스 먼시가 중전 안타를 치자 재빨리 3루까지 뛰어 1, 3루를 만들었다. 다저스는 후속 타자 엔리케 에르난데스가 볼넷을 골라 2사 만루를 이어갔다.

끝내기 찬스에서 타석에 나선 파헤스는 평범한 땅볼을 쳤지만, 김혜성의 빠른 발을 의식한 상대 투수 오리온 커커링이 공을 더듬었다. 커커링의 악송구는 포수를 훌쩍 지나갔고 김혜성은 여유있게 홈플레이트를 밟으며 천금같은 끝내기 득점의 주인공이 됐다.

다저스 선발 글래스노우는 6이닝 동안 2안타와 볼넷 3개를 허용했으나 삼진 8개를 뽑으며 무실점으로 막았다. 8회 등판한 사사키는 3이닝을 퍼펙트로 처리하며 승리의 발판을 놓았다. 오타니는 디비전시리즈 4경기에서 18타수 1안타, 타율 0.056을 기록, 부진에서 헤어나오지 못했다.

한편 시카고 컵스는 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 NLDS 4차전에서 홈런 세 방을 터뜨리며 6-0으로 승리했다. 2연패 뒤 2연승을 거둔 컵스는 NLDS 승부를 최종 5차전으로 끌고 갔다. 이 경기 승자가 다저스와 NLCS에서 만난다.