코미디언 김영희 출연 100명의 청년 고민 풀어

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북 예천군은 오는 18일 예천읍 청년센터와 희망키움센터 일원에서 청년문화행사 ‘청년 100 스테이지’를 개최한다.

이번 행사는 지역 청년들이 자유롭고 창의적으로 참여할 수 있는 문화의 장으로, 청년들의 지역 정착과 교류를 활성화하기 위해 마련됐다.

행사에서는 지역 청년과 청년단체가 함께 기획한 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

▲청춘토크 100 콘서트 ▲창업 팝업스토어 ▲청년 버스킹 ▲레트로 오징어게임 등 청년 세대의 감성을 담은 콘텐츠가 관람객을 맞이한다.

특히 청춘토크 100 콘서트에는 코미디언 김영희가 출연해 청년 100명의 고민을 유쾌하게 풀어내며 소통의 시간을 가진다.

참가 신청은 오는 15일까지 네이버 폼(QR코드) 을 통해 선착순 100명을 모집한다.

또한 청년센터 프로그램을 통해 성장한 보컬팀의 버스킹 공연, 에스파 지젤 생일카페, 레트로 오징어게임 등 다양한 부대행사도 준비돼 청년들의 공감과 참여를 이끌 예정이다.

김학동 예천군수는 “이번 행사가 청년들이 서로 소통하고 지역에서 새로운 기회를 찾는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 예천에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.