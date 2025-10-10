중국, 미국산 대두 수입 전면 중단 수확시기 큰손 놓친 美농가 직격탄 美, 중국산 수입 중단 ‘맞불’ 엄포 APEC 정상회담서 무역 담판 쟁점

중국과 정상회담을 조율중인 미국이 대두 수입 중단 등 중국의 무역규제를 중점적으로 논의하겠다는 입장을 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 열린 국무회의에서 취재진으로부터 ‘중국이 희토류 수출 규제를 도입하고 미국산 대두 수입을 중단했는데 중국과 어떻게 이야기하겠느냐’는 질문을 받고 “우리는 중국으로부터 대규모 수입을 하고 있다. 어쩌면 그것을 중단해야 할 수도 있다”고 답했다. 중국이 미국산 대두 수입 중단 등 무역규제를 이어가면, 미국도 중국산 물품의 수입 제재 등으로 응수할 수 있다는 뜻이다.

트럼프 대통령은 “정확히 그것이 뭔지 모르고, 조금 이른 감이 있다”면서도 “우리는 대두 문제를 해결할 수 있다고 확신한다”고 말했다. 이어 “시 주석은 나와 논의하고 싶은 사안들이 있고, 나도 시 주석과 논의하고 싶은 사안들이 있는데, 그중 하나가 대두 문제”라 전했다. 미국과의 무역 협상에서 최우선 안건 중 하나가 대두 수입 재개라는 것이다.

트럼프 대통령은 지난 1일 사회관계망(SNS) 플랫폼 트루스소셜에서도 “중국이 단지 ‘협상’을 이유로 구매를 중단하면서 우리나라 대두 재배 농민들이 피해를 보고 있다”며 “4주 후 시진핑 주석과 만날 것이며, 대두는 대화의 주요 의제 중 하나가 될 것”이라 게시하기도 했다. 중국의 대두 수입 재개는 단순히 무역 분쟁을 봉합하는 것을 넘어서, 트럼프 대통령이 핵심 지지층을 되찾고 국정 운영 동력을 강화하는 조치이기도 하다.

▶중국은 美 대두 52% 최대 수입국…美농가 유탄=중국은 지난해 1억500만t의 대두를 수입했을 정도로 ‘큰 손’이다. 이 중 2200만t 이상이 미국산이었다. 미국의 대두 재배 농민들에게는 중국의 영향력이 절대적이다. 지난해 미국의 대두 수출량 중 52%가 중국으로 향했다.

올해는 사정이 다르다. 중국은 무역전쟁에 대응하기 위해 미국산 대두에 34%의 관세를 부과, 사실상 수입을 중단했다. 대신 남미 국가들로 빠르게 수입국을 변경했다. 지난 8월 기준 브라질은 중국에 1049만t의 대두를 공급, 수입의 85%를 차지하는 최대 공급국이 됐다. 아르헨티나는 10% 남짓으로 브라질보다 비중이 적지만, 최근 대두에 붙는 수출세를 폐지하면서 공급량이 부쩍 늘었다.

트럼프 대통령이 벌인 무역전쟁의 유탄을 맞은 농민들은 공교롭게도 트럼프 대통령의 핵심 지지층이다. 파이낸셜타임스(FT)는 “중국의 수입 금지 조치가 미국 중서부 지역 대두 농가에 파괴적 결과를 초래할 수 있다”고 내다봤다. 미국대두협회의 케일럽 래글런드 회장은 “우리 대두 농민들이 전달하고 싶은 메시지는 이것이다. ‘트럼프 대통령, 우리가 당신을 지지해왔다. 이제는 당신이 우리를 지지해줄 차례다’”라고 말했다.

대두의 중국 수출 재개는 트럼프 행정부 내 균열을 봉합하는 최적의 수이기도 하다. 트럼프 정부 내에서는 미국이 아르헨티나에 통화 스와프와 페소화 매입 등을 지원한 것을 두고 이견이 일기도 했다. 대두 수출을 두고 경쟁 관계인 아르헨티나를 지원하느라, 정작 자국 농민들이 확보해야할 시장을 놓치게 됐다는 것이다. 정부 내 이견을 잠재우고, 핵심 지지층을 되찾기 위해서라도 미국은 중국 시장을 다시 확보해야 하는 상황이다.

▶‘美왕복’ 中항공편 러 상공 비행금지 추진=한편 트럼프 미 행정부는 미국을 오가는 중국 항공사의 러시아 상공 비행을 금지하는 방안을 추진하고 있다고 로이터통신이 9일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 미국 교통부는 이날 미국 항공사와 중국 항공사 간 불균형한 경쟁 요인을 바로잡아야 한다면서 이러한 금지령을 제안했다.

미국은 러시아가 우크라이나를 침공하자 2022년 3월 러시아 항공사의 미국 상공 비행을 금지했고, 이에 러시아도 미국 항공사의 러시아 상공 비행을 금지했다. 그러나 중국 항공사들은 러시아를 거쳐 미국으로 갈 수 있어 비행시간을 단축하고 연료를 덜 소비하는 등의 우위를 누리고 있다. 이에 미국 항공사들은 불만을 제기해왔다.

교통부는 중국 항공사에 이번 명령에 응할 시간을 이틀 줬으며, 최종 명령은 이르면 오는 11월부터 발효될 예정이다. 도현정 기자