노벨화학상·생리의학상 2관왕 이어 평화상 기대 유력 후보 거론 국제기구 수장 모두 ‘일본인’

[헤럴드경제=김지헌 기자] 올해 노벨평화상 유력 수상 후보로 거론되는 국제사법재판소(ICJ)와 국제형사재판소(ICC)의 수장이 모두 일본인인 것으로 알려지면서, 노벨 평화상 소식에 대한 일본 내 기대감이 커지고 있다. 올해 노벨화학상과 노벨생리의학에서 이미 2명이나 수상자를 배출하면서 현지 언론의 들뜬 분위기가 감지된다.

10일 오후 노르웨이의 노벨상위원회는 2025년 노벨 평화상 수상자를 발표할 예정이다. 이날 니혼게이자이신문은 최근에는 세계 곳곳에서 분쟁과 전쟁이 발발하면서 분쟁 해결과 인도적 지원을 추진하는 국제기구들이 노벨평화상의 유력 후보로 거론되고 있다고 보도했다.

그러면서 “평화상 수상 예측으로 정평이 난 오슬로 국제평화연구소(PRIO)는 국가 간 분쟁을 다루는 ICJ와 개인의 전쟁범죄를 다루는 ICC 등을 유력 후보로 꼽았다”며 “두 국제기구의 수장은 모두 일본인”이라고 설명했다.

예르겐 바트네 프뤼드네스 노르웨이 노벨위원회 위원장은 현지 매체 VG와 인터뷰에서 올해 노벨평화상 수상자가 지난 6일 이미 결정됐다고 밝혔는데, 올해는 개인 244명과 단체 94곳, 총 338개 후보가 추천됐다.

PRIO는 2023년에 이란 인권운동가인 나르게스 모하마디를 유력 후보로 예측해 적중시킨 바 있다.

ICJ의 소장은 현재 이와사와 유지 재판관이다. 도쿄대 국제법 교수 출신인 그는 2018년 6월부터 ICJ 재판관으로 재직했다. 2003∼2018년 ICJ 재판관으로 재직한 제22대 소장 오와다 히사시(2009~2012년) 이후 역대 두 번째 일본인 ICJ 소장이다. 오와다 히사시는 일본 마사코 왕비의 부친으로 잘 알려진 인물이다.

ICJ는 유엔(UN) 산하의 유일한 사법 기관이자 상설 국제법원으로, 국가 간 분쟁을 중립적으로 해결하는 역할을 한다. ICJ가 현재 심리 중인 주요 사건으로는 러시아의 우크라이나 침공과 남아프리카공화국이 가자 전쟁과 관련해 제소한 이스라엘 사건 등이 있다. 일본이 지속해서 독도 영유권 문제 제소 및 분쟁지역화를 시도하고 있는 바로 그 기관이기도 하다.

ICJ 재판관은 유엔 총회 및 안전보장이사회(안보리)에 의해 선출된 각기 다른 국적의 15인으로 구성되는데, ICJ 소장은 그 중에서도 국제법 전문가로서 오를 수 있는 최고의 자리로 통한다. 소장을 포함한 ICJ 재판관들은 자국을 대표할 수는 없다. 다만 ICJ 소장은 판결에서 재판관들의 의견이 동률일 경우 최종 결정권을 부여받는 데다, 이와사와 소장의 선출로 일본이 아시아에서 가장 많은 ICJ 소장을 배출한 국가가 되면서 국제법 분야에서의 일본의 위상을 증명했다는 분석이 나온다.

반면 한국은 1945년 ICJ 창설 이후 80년째 재판관을 한 명도 배출하지 못하고 있다.

ICC의 소장은 일본 검사 출신인 아카네 도모코 재판관이다. ICC 재판관으로 재직 중이던 2023년 3월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 점령지에서 아동들을 강제 납치했다는 이유로 전쟁 범죄 혐의를 적용해 체포장을 발부했던 인물이다. 러시아는 이에 반발하며 아카네 소장을 포함한 ICC 재판관 및 검찰관을 지명수배 명단에 올렸다.

2002년 출범한 ICC에는 한국이 소장과 재판관을 모두 배출하기도 했다. 국가 간 분쟁만 다루는 ICJ와 달리 ICC는 전쟁·반인도적 범죄에 관여한 개인을 처벌하는 기관이다. 송상현 국제형사재판소장은 2003년 국제형사재판소 초대 재판관으로 선임된 이후 2009년 한국인 최초로 국제형사재판소장으로 임명됐다. 첫 3년 임기를 성공적으로 완수한 송 소장은 2012년 재선에 성공하여 2015년까지 국제형사재판소장직을 수행한 바 있다.

니혼게이자이신문은 “ICJ와 ICC는 국제사회에서 평화와 정의 실현을 위해 꾸준히 노력해왔다”며 “ICJ는 우크라이나 침공을 시작한 러시아에 대해 군사행동의 즉각 중단을 명령하는 잠정 조치를 내렸으며, ICC는 가자 지구에서의 반인도적 범죄 혐의로 이스라엘의 네타냐후 총리에게 체포영장을 발부하는 등 전쟁에서 발생하는 문제에 대응하고 있다”고 보도했다.