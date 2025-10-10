간편결제부터 보이스피싱 예방까지 실습 중심 교육

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문구시설관리공단(이사장 박희수)이 운영하는 동대문구정보화도서관(정보화도서관)이 오는 11월 4일부터 25일까지, 매주 화요일 총 4회에 걸쳐 만 50세(75년생) 이상 지역 주민을 대상으로 ‘카카오페이로 편리하게 금융 거래하기’ 프로그램을 무료로 운영한다.

이번 프로그램은 카카오임팩트가 주관, 시니어금융교육협의회가 주최하는 ‘찾아가는 시니어 디지털 스쿨 – 사각사각페이스쿨’ 공모사업의 일환으로, 정보화도서관이 2년 연속 선정되며 추진하게 되었다.

지난해에는 해당 프로그램에 66명이 참여하는 등 큰 호응을 얻었으며, 올해도 실생활 중심의 디지털 금융 교육을 통해 시니어 세대의 디지털 활용 능력 향상을 도울 예정이다.

교육은 실습 중심으로 구성되며, 카카오페이를 활용한 간편결제·송금·택시 호출·병원 보험금 청구 등 일상생활에 꼭 필요한 디지털 금융 서비스를 직접 체험할 수 있다.

총 4차시로 진행되는 이번 교육은 ▲지갑 없는 세상! 간편하게 결제해요! ▲송금도 카드 충전도 뚝딱! ▲병원비 청구도 간편하게 ▲혹시 나도? 보이스피싱 ·스미싱 똑똑하게 피하는 법 등 실생활에 밀접한 주제를 다룬다.

또 수강생 전원에게는 LED돋보기·보조배터리 등 선물 세트와 교재도 제공된다.

교육 접수는 10월 10일 오전 9시부터 선착순으로 진행되며, 정보화도서관

(회기로10길 60) 1층 안내데스크 방문 및 전화 또는 도서관 누리집을 통해 온라인 신청도 가능하다.