[헤럴드경제=최원혁 기자] 약 20만명의 팔로워를 보유한 중국 대학생 인플루언서가 일본 오사카를 한국돈 약 2만원으로 여행하는 모습을 보여주겠다며 올린 영상이 중국과 일본 누리꾼들의 뭇매를 맞았다.

8일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 ‘이커슈’라는 이름으로 알려진 여행 인플루언서가 올린 일본 오사카 여행 영상이 중국과 일본 누리꾼들에게 거센 비난을 받고 있다고 보도했다.

이커슈는 최근 자신의 SNS에 ‘100위안으로 오사카 여행하기’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 이커슈는 간사이 국제공항 입국심사 중 ‘촬영 금지’ 표지판을 무시하고 촬영을 하며 “작은 일본에 바로 입국한다”고 말했다.

이어 공항 화장실로 들어간 이커슈는 공용 세면대에서 머리카락을 감고 손 건조기를 헤어 드라이기 처럼 사용하는 모습을 보였다.

이커슈는 오사카 시내로 향하는 난카이 전철을 타고서는 손잡이를 철봉처럼 잡고 턱걸이를 하거나 여러 좌석에 누워 큰 소리로 ‘나의 중국을 사랑해’를 부르기도 했다.

이커슈의 민폐 행동은 여기서 그치지 않았다. 시내에 도착한 이커슈는 “공짜로 물 마시는 법을 알려주겠다”며 식당에 들어가 컵을 요구하고는 무료 차를 마신 뒤 음식을 주문하지 않고 나가버렸다.

또 시장을 방문을 이커슈는 시식용 과일을 마치 뷔페처럼 대나무 꼬치로 집어먹기 시작했다. 점주는 자신의 주의에도 무시하며 계속해서 과일을 먹는 이커슈의 모습에 결국 시식용 과일 전체를 치워버렸다.

이 영상은 일본과 중국 누리꾼 모두에게 큰 반감을 샀다. 일본 누리꾼들은 ‘정말 부끄럽다. 원숭이 같다’, ‘이래서 중국 여행객을 싫어하는것’이라고 지적했다. 중국 누리꾼들 역시 ‘중국의 이미지를 갉아먹는 암 덩어리’, ‘정말 뻔뻔하고 멍청하다’, ‘왜 이런 사람을 플랫폼이 제재하지 않느냐’고 분노했다.

누리꾼들의 비난이 계속되자 이커슈는 해당 영상을 삭제했다.