[헤럴드경제=최원혁 기자] 신혼 초 일방적으로 집을 나간 남편으로부터 5년 만에 이혼 소장을 받게 된 여성의 사연이 전해졌다.

10일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 결혼 후 홀로 아이를 키우고 있는 제보자 A씨의 사연이 소개됐다.

사연에 따르면 A씨는 남편과 같은 대학 선후배 사이로 만났다. 학교 다닐 때는 서로 얼굴만 아는 정도였는데 졸업하고 대학 동문회에서 우연히 다시 만났다.

대화가 잘 통했던 두 사람은 주말마다 만나서 데이트했다. 한번은 술을 많이 마시고 함께 밤을 보냈는데 이때 A씨가 임신했다. 이들은 급하게 결혼식을 올리고 혼인신고를 했고 결혼 생활이 시작됐다.

결혼 생활을 시작하고 얼마 뒤 아이가 태어났지만 남편은 육아에 전혀 도움을 주지 않았다.

나날이 갈등이 커져만 갔다. 결국 남편은 “임신하지 않았으면 결혼도 안 했을 것”이라며 “결혼 생활을 다시 생각해 보자”는 말을 남기고 집을 나가 버렸다. 남편은 예물로 해준 반지와 가방이 1000만원이 넘으니 팔아서 양육비로 쓰라고 한 후 5년간 연락 한번 없었다.

그런데 A씨는 얼마 전 남편으로부터 이혼 소장을 받았다. A씨는 “너무나도 황당했다. 저는 단 한 번도 이혼을 생각해 본 적이 없다. 아이가 이혼 가정에서 자란다는 소리를 듣기 싫기 때문이다. 그런데 남편이 갑자기 이혼을 청구하다니 너무 괘씸하다”고 털어놨다.

그러면서 “만약 이혼을 안 하면 양육비를 못 받을까 봐 걱정도 된다. 게다가 소장을 보니 남편이 완전히 빈털터리던데 이런 상황에서 오히려 제가 남편에게 부양료를 줘야 하는 건 아닌지 걱정이다”고 덧붙였다.

이에 이준헌 변호사는 “남편이 잘못해서 집을 나간 것이고 A씨가 이혼을 원치 않기 때문에 5년간 별거했다는 이유만으로는 이혼 판결이 나기 힘들어 보인다”고 밝혔다.

이어 이 변호사는 “이혼하지 않더라도 법원의 판결로 남편이 집에 들어와 살도록 강제할 수는 없다. 남편이 동거 의무를 위반한 것에 대해서는 정신적 손해배상, 즉 위자료를 청구할 수 있다”고 조언했다.

또 “이혼과 상관없이 아이 아빠에게 양육비를 받을 수 있고 설령 남편이 빈털터리라고 해도 그 책임이 사라지지는 않는다”며 “지난 5년간의 과거 양육비는 전액 청구할 수 있다”고 했다.

그러면서 이 변호사는 “남편이 집을 나간 유책배우자이므로 사연자분에게 부양료를 청구할 수 없으며 오히려 A씨가 남편에게 부양료를 청구할 수 있다”고 덧붙였다.

