제8회 전주시 한옥마을배 전국 여성 축구대회 결승전 3:0으로 우승 쾌거 이전 대회에서도 우수한 성적, 명실상부한 여성 축구단으로 자리매김

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)가 지원하는 ‘마포구 여성축구단’(단장 박종래)이 ‘제8회 전주시 한옥마을배 전국 여성 축구대회’에서 챔피언에 오르는 쾌거를 이뤘다.

지난달 27일과 28일 전주시 덕진체련공원과 완산체육공원에서 열린 이번 대회에서 마포구 여성축구단은 서울 강동여성축구단을 3:0으로 꺾고 우승을 거머쥐며 우수한 기량을 선보였다.

예선 1경기에서는 광주시 여성축구단을 상대로 2:2 승부차기 패배로 잠시 주춤했으나 이내 뛰어난 기량으로 3경기를 연달아 승리한 후 결승전에서 우승의 영예를 안아 더욱 값진 성과로 기록됐다.

2000년 창단한 마포구 여성축구단은 앞서 ‘제7회 전주시 한옥마을배 전국 여성 축구대회’에서 준우승을 차지, 2024 서울시민 축구리그에서 3위를 기록하는 등 꾸준한 업적을 이어왔다.

끊임없는 도전과 노력의 결실로 마포구 여성축구단의 이번 우승은 명실상부한 여성 축구 최강팀으로 위상을 확고히 했다.

마포구는 여성 축구 저변 확대와 지역 생활체육 문화 육성을 위해 꾸준히 노력해 왔으며, 이번 결과는 그 노력의 결실을 보여주는 의미 있는 사례로 자리매김했다.

박강수 마포구청장은 “생업과 병행하며 축구에 매진해 온 선수들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “이번 우승은 선수들의 헌신과 노력으로 이루어진 값진 성과로, 여성축구단의 활약이 지역 여성들에게 큰 귀감이 될 것”이라고 말했다.

이어 “마포구는 앞으로도 여성 축구를 포함한 생활체육 전반을 적극적으로 지원하고 주민 모두가 스포츠와 함께 건강한 삶을 누릴 수 있도록 하겠다”고 강조했다.