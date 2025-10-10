일상 속 걷기 실천 유도…10월 2일부터 26일까지 25일간 진행 걷기 활성화 조례 제정에 따른 인센티브 지급 체계 정비…구민 건강증진 도모

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 모바일 걷기 앱을 활용한 ‘온라인 걷기 챌린지’를 10월 2일부터 26일까지 25일간 운영한다.

이번 챌린지는 구민들의 일상 속 걷기 실천율을 높이고, 건강한 생활습관을 유도하기 위해 마련됐다.

중랑구민 누구나 참여가 가능하며, 챌린지 참여를 원하는 구민은 스마트폰에 ‘워크온(WalkOn)’ 앱을 설치, 중랑구 대표 커뮤니티 ‘움직임으로 건강한 중랑’에 가입한 후 참여할 수 있다.

참여자는 운영 기간 내 10만 보 이상을 달성해야 하며, 하루 최대 1만 보까지 인정된다. 구는 목표를 달성한 참가자 중 추첨을 통해 100명을 선정해 모바일 기프티콘 등 성공 인센티브를 당첨자 개인 휴대폰으로 발송할 예정이다.

이번 챌린지는 9월 25일 제정·공포된 ‘중랑구 걷기 활성화 지원 조례’를 바탕으로 추진된다. 해당 조례는 구민의 걷기 습관 형성과 건강한 생활환경 조성을 위한 제도적 기반을 마련한 것으로, 걷기 좋은 길 발굴, 동아리 운영, 홍보물 및 용품 지원, 인센티브 제공 등을 주요 내용으로 담고 있다.

특히 이번 조례 제정으로 챌린지 성공자에 대한 인센티브 지급 방식이 개선되어, 기존의 보건소 방문 방식 대신 지역사랑상품권이나 모바일 상품권으로 제공함으로써 참여자 편의성과 실용성이 크게 향상됐다.

류경기 중랑구청장은 “이번 챌린지를 통해 구민들이 일상 속에서 걷기를 실천, 건강한 생활습관을 형성하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 걷기 활성화를 위한 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.