[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 추석 연휴 기간 광주와 전남은 대형 사건·사고 없이 비교적 조용하게 지나갔다.

올해 연휴 기간 112 상황실에 접수된 광주지역 사건 신고는 작년 추석 대비 일평균 1.6% 감소했다.

강도·성폭력·아동학대 등 중요 범죄 신고도 작년과 비교해 5.7% 줄었다.

연휴 기간 교통사고는 일평균 16.6건에서 7.1건으로 57.2% 감소했다.

일평균 교통사고 부상자는 8.9명, 음주운전 교통사고는 0.6건으로 지난해 대비 각각 69.1%, 62.5% 줄었다.

전남에서도 이번 연휴 112 신고는 작년보다 일평균 1.6% 줄었다.

폭력 사건은 27.8%, 절도 신고는 9.8% 각각 감소했다.

교통사고 발생 건수는 일평균 20건에서 13.8건으로 올해는 31% 줄었다.

119 상황실에 접수된 화재 신고는 연휴 하루 전인 2일 오후 6시부터 이날 오후 1시 30분까지 광주 7건, 전남 23건으로 집계됐다.

화재로 인한 인명 피해는 광주 0명, 전남 1명(경상)이다.