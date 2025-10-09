국회 결의안 통과도 촉구…조희대 탄핵 가능성도 시사

[헤럴드경제=정목희 기자] 조국혁신당 조국 비상대책위원장은 9일 한미 관세협상과 관련해 “관세 팬데믹에 대응하기 위해 모든 여야 대표가 참여하는 초당적 회의체인 ‘여야 비상경제안보회의’를 구성하자”고 제안했다.

조 위원장은 추석 연휴 마지막 날 국회에서 기자간담회를 열고 “지금은 국익이 최우선 가치로, 여야가 국익으로 하나 되어 국민과 함께해야 한다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “미국 트럼프 행정부에 강력히 항의하는 국회 결의안을 조속히 통과시켜야 한다”고 촉구했다. 또 “미국의 태도는 ‘협상’이 아니라 ‘협박’”이라며 “일방적이고 부당한 관세 철회와 선불 요구 거부를 명확히 하고, 평등한 한미동맹을 벗어나는 행위는 수용할 수 없음을 경고하자”고 강조했다.

조 위원장과 서왕진 원내대표 등 지도부는 이날 서울 종로구 주한미국대사관 앞에서 기자회견을 열고 “부당한 관세 압박을 철회하라”며 항의의 목소리를 높였다.

추석 연휴 기간 민심과 관련해 조 위원장은 “윤석열 정권 조기 종식과 검찰개혁을 주도했듯, 대한민국 경제주권을 지키는 일에 앞장서라는 명령이었다”며 “추석 민심을 실천하겠다”고 밝혔다.

사법부를 겨냥한 발언도 이어졌다. 그는 “혁신당이 ‘희대의 대선 개입’ 판결을 주도한 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 마련하고도 발의하지 않았던 것은 법원에 스스로 개혁할 시간을 준 것”이라며 “그러나 조 대법원장은 침묵했고, 지귀연 판사와 음주 소동 판사를 보호했다”고 지적했다.

그러면서 “조 대법원장이 국정감사에 불출석하거나 증인 선서를 거부하고, 사법개혁 방안을 내놓지 않으면 혁신당은 더는 인내하지 않을 것”이라며 탄핵 발의 가능성을 시사했다.

조 위원장은 이외에도 “지방 산업 도시를 살릴 ‘K-스틸법’ 등 입법에 나설 것”이라고 밝히며, 당원 주권 강화와 당 체질·조직·문화 개혁을 포함한 **‘뉴파티 비전’**을 준비 중이라고 덧붙였다.