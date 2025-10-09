[헤럴드경제=서병기 선임기자]올 추석, 대한민국 안방은 75세 조용필이 전국민에게 선사한 깊은 울림으로 하나가 됐다. 역시 좋은 음악은 시대를 타지 않는다는 사실이 증명됐다.

지난 8일(수) 방송된 광복 80주년 KBS 대기획 ‘조용필, 이 순간을 영원히’의 다큐멘터리 ‘그날의 기억’을 마지막으로 조용필이 선사한 거대한 추석 선물이 막을 내렸다. 대한민국 전국을 조용필의 노래로 물들이며, 지금의 한류 역시 ‘조용필 보유국’이었기에 가능했다는 것을 깨닫는 시간이었다.

6일(월) 방송된 ‘조용필, 이 순간을 영원히’의 본 공연은 최고 시청률 18.2%, 전국 15.7% 였으며, 8(수)일 방송된 다큐멘터리 ‘그날의 기억’ 최고 시청률 9.1%, 전국 7.3%, ‘조용필, 이 순간을 영원히 특별판’은 전국 7.0%로 추석 연휴 프로그램 중 압도적 1위를 기록했다.

하지만 이 프로그램이 남긴 것은 단순한 시청률의 기록이 아니었다. 무대 위 조용필은 75세의 나이에도 30곡을 완창하며 가왕의 건재함을 증명했다. 흔들림 없는 목소리와 여전한 열정으로 그는 다시 한 번 음악이란 무엇인가를 보여줬다.

조용필의 무대는 추억이 아닌 현재의 감동이었다. ‘단발머리’, ‘모나리자’, ‘돌아와요 부산항에’ 같은 국민가요들은 세대를 뛰어넘어 모두가 한 목소리로 따라 불렀고, 거실 곳곳에서 가족이 함께 노래하는 추석의 의미를 되살렸다.

특히, 20집 수록곡 ‘그래도 돼’ 같은 위로의 무대에서는 조용필의 담백한 목소리가 지친 세대에게 “괜찮아, 그래도 돼”라는 따뜻한 위로로 다가왔다.

이번 방송은 단순한 콘서트를 넘어 음악이 세대를 잇는 세대통합의 현장이자, 위로가 시대를 감싸는 순간을 만들어냈다. 광복 80주년의 의미와 함께 조용필의 노래는 한 시대의 음악이 아닌 모든 세대의 현재를 노래했다.

‘이 순간을 영원히’는 단순한 음악쇼가 아니라, 대한민국이 함께 부르고 함께 위로 받은 국민의 무대였다.