총 10개 유형 26개 불공정 약관조항 시정 “플랫폼 책임 강화하고 불공정 관행 바로잡아”

[헤럴드경제=양영경 기자] 플랫폼의 중개 책임을 면제하거나 개인정보 유출 피해에 대한 책임을 고객에게 전가하는 등 재능마켓(용역중개) 플랫폼의 불공정 약관이 대거 시정됐다.

공정거래위원회는 브레이브모바일(숨고)·크몽·탈잉 등 주요 재능마켓 플랫폼의 이용약관을 심사해 총 10개 유형의 26개 불공정 약관 조항을 시정했다고 9일 밝혔다.

해당 플랫폼은 전문 지식·기술을 보유한 프리랜서와 서비스가 필요한 개인을 연결해 주면서 이들의 권익을 침해하는 불공정 약관을 다수 유지해 온 것으로 드러났다.

우선 이들 플랫폼은 모두 고의나 과실 여부와 관계없이 단순히 ‘통신판매중개자’라는 이유만으로 사업자의 법적 책임을 일률적으로 면제하는 조항을 두고 있었다.

이에 대해 공정위는 소비자가 플랫폼에 나타난 정보를 신뢰해 거래 여부를 결정하는 만큼, 플랫폼도 고의·과실 범위 내에서 일정한 책임을 져야 한다고 지적했다.

개인정보 유출 피해와 관련된 책임을 고객에게 떠넘기는 조항도 문제가 됐다. 서버 관리 소홀 등 회사의 귀책 사유가 있는 경우에도 회원에게 모든 책임을 전가할 수 있는 여지를 남겼다는 점에서 부당하다고 공정위는 판단했다.

정당한 사유 없이 서비스 대금 환불이나 수익금 출금 등 금전적 권리를 제한하거나, 계약 종료 시 충전한 사이버머니를 환불하지 않는 등 원상회복 의무를 제한한 조항도 불공정 약관으로 지적됐다.

이 밖에 ▷법령상 고객 권리를 제한하는 조항 ▷회원 게시물을 사업자가 임의로 삭제할 수 있는 조항 ▷법률에 따른 해지권 행사를 제한하는 조항 ▷부당한 서비스 제한 및 계약 해지 조항 ▷회원 콘텐츠를 부당하게 활용하는 조항 ▷부당한 재판 관할 조항 등도 시정 대상에 올랐다.

플랫폼은 해당 조항들을 삭제하거나 수정하는 방식으로 불공정성을 해소한 것으로 파악됐다.

공정위는 “이번 조치는 용역 서비스 시장에서 영향력이 커진 주요 재능마켓 플랫폼의 불공정 약관을 시정해 전문가와 소비자 모두의 권익을 보호했다는 점에서 의의가 있다”며 “면책조항 시정으로 플랫폼의 책임을 강화하고, 개인정보 유출 책임 전가나 부당한 금전 제한·환불 거부 관행을 바로잡아 건강한 시장 생태계 조성에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.