사진은 지난달 중순 그리스 정부가 인양 작전을 벌이고 있는 타이타닉호의 쌍둥이 선박 브리태닉호. 브리태닉호는 1차 세계대전 도중인 1916년 독일군 기뢰에 맞아 침몰했다. [AFP]
[헤럴드경제=김수한 기자] 제1차 세계대전 당시 영국군의 병원선으로 사용되다 그리스 앞 에게해에서 침몰한 배에서 처음으로 유물 인양에 성공했다.

브리태닉호 인양 장면. [AP]
프랑스 일간 르몽드는 “그리스 잠수부들과 고고학자들은 최근 케아섬 앞바다 수심 120ｍ 깊이에 가라앉아 있는 난파선 브리태닉호에서 유물을 회수하는 데 성공했다”고 지난 2일 보도했다.

그리스 문화부는 선박 경고 종, 신호 램프, 1·2등석용 휴대 장비, 튀르키예식 목욕탕 장식에 사용된 도자기 타일, 관측용 쌍안경 등을 발견했다고 밝혔다.

브리태닉호는 호화유람선 타이타닉호가 1912년 4월 침몰한 후 같은 조선사인 영국 할랜드 앤드 울프가 개량형으로 건조한 쌍둥이 선박이다.

브리태닉호 인양 장면. [AP]
1차 대전 중인 1915년 영국 해군에 징발돼 발칸 반도와 중동 전선에서 다친 수천명의 영국 군인을 수송하고 치료하던 중 1916년 11월 그리스 케아섬 해상에서 독일군 기뢰에 부딪혀 침몰했다. 당시 배에 탄 1000명 중 30명이 사망했다.

이후 수십 년간 정확한 침몰 지점을 찾지 못하다가 1975년 한 프랑스의 해양 탐험가에 의해 난파선의 위치가 파악됐다.

그러나 수심이 깊고 작업 비용이 많이 드는 데다 그리스 내 다른 유적 발굴에 우선순위가 밀려 난파선 인양이나 유물 발굴이 마냥 지연됐다.

그러다 1990년대 브리태닉호의 탐사권을 획득한 영국 역사학자가 일을 밀어붙이면서 올해 5월 첫 공식 탐사가 이뤄졌다.

그리스 문화부 수중 고고학 담당 디미트리스 쿠르쿠멜리스는 “이 유물들은 20세기 초 여객선의 생활상을 반영하는 것들로 매우 소중하다”며 “에게해에서 이처럼 많은 유물을 발견하긴 어렵다”고 말했다.

다만 가죽이나 밧줄 같은 유물은 부식돼 회수할 수 없었고, 선박의 무선 통신 장비도 위치상 어려움이 있거나 보존 상태가 양호하지 않아 인양하지 못했다고 설명했다.

당국은 추후 탐사대를 더 파견해 유물 인양 작업을 지속하는 한편, 확보한 옛 물건들은 현재 아테네에 건설 중인 수중 고고학 박물관에 전시한다는 계획이다.


