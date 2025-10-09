- KAIST 의과학대학원 이정호 교수 창업기업 소바젠

[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 의과학대학원 이정호 교수의 창업기업 소바젠이 난치성 뇌전증을 치료하기 위한 혁신적인 RNA 신약 후보를 개발, 7500억원 규모의 글로벌 기술 수출에 성공했다고 9일 밝혔다.

이정호 교수 연구팀은 난치성 뇌전증과 악성 뇌종양 같은 치명적 뇌 질환의 원인이 ‘뇌 줄기세포에서 생긴 후천적 돌연변이’인 사실을 세계 최초로 규명해 네이처(Nature)와 네이처 메디슨(Nature Medicine) 등에 2015년, 2018년에 발표한 바 있다.

이후 뇌전증의 원인 돌연변이 유전자인 MTOR를 직접 겨냥할 수 있는 RNA 신약(ASO, Antisense Oligonucleotide)을 발굴했고 글로벌 제약사와의 대규모 기술이전 계약을 통해 상업화 가능성까지 입증했다.

특히 이번 성과는 의사이면서 기초 연구를 집중 수행하는 ‘의사과학자’인 이정호 교수가 중개 연구와 벤처 창업을 결합해 이룬 성과라는 점에서 큰 의미가 있다.

기초 연구실에서 출발한 아이디어가 창업 기업을 통해 세계 최초 신약 후보로 발전하고, 다시 글로벌 시장으로 연결되는 선순환 구조를 만든 것이다.

박상민 소바젠 수석연구원(KAIST 의과학대학원 졸업생)은 “질병 원인 규명부터 신약 개발, 그리고 글로벌 기술 수출까지 모두 대한민국 과학의 힘으로 가능했다”고 밝혔다.

이정호 교수는 “국내 의과대학은 환자 진료 중심 문화인 반면, KAIST는 혁신과 산업화를 중시하는 연구 문화를 갖추고 혁신적 기초 연구와 신약 기술 수출이라는 두 가지 성과를 동시에 달성할 수 있었다”며 “이번 성과가 앞으로 KAIST 의과학 연구가 나아갈 방향을 보여주는 좋은 사례가 될 것”이라고 말했다.

전문가들은 이번 성과가 기존에 치료제가 전혀 없던 난치성 뇌전증 환자들에게 새로운 치료 가능성을 열어주었으며, 동시에 한국 의과학과 바이오벤처가 ‘혁신 신약 개발’이라는 글로벌 무대에서 경쟁력을 가질 수 있음을 보여준 좋은 사례라고 평가했다.

이광형 KAIST 총장은 “이번 성과는 KAIST가 추구해 온 ‘기초에서 산업으로’라는 연구 철학이 의과학 분야에서도 현실로 구현된 대표적 사례”라며 “KAIST는 앞으로도 도전적 기초 연구를 통해 인류 건강과 미래 바이오산업을 선도하는 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.