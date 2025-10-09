10월 29일 오후 3시 구청 8층 대강당에서 개최... 10월 1일부터 QR코드로 200명 선착순 온라인 사전신청 접수...클래식과 스토리텔링의 만남, 소상공인에게 전하는 꿈과 희망의 메시지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)는 오는 10월 29일 오후 3시 구청 8층 대강당에서 지역 내 소상공인을 위한 힐링콘서트를 개최한다.

이번 콘서트는 ‘제4기 관악구 상인대학’ 교육과정의 일환으로, 상인대학 수강생을 비롯해 지속되는 경기침체로 인해 위축된 소상공인들을 위로하기 위해 구가 마련했다.

총 2시간 동안 진행되는 이번 콘서트는 성악가와 악기연주자가 출연해 클래식 음악에 스토리텔링을 접목, 소상공인들에게 꿈과 희망의 메시지를 전하며, 감동과 위로를 선사한다.

신청은 10월 1일부터 QR코드를 통한 온라인 사전 접수로 진행되며, 선착순 200명까지 신청이 가능하다.

구는 지난 8월 변화하는 소비 환경에 맞춰 소상공인의 경쟁력을 키우고 매출 증대를 돕기 위해 ‘제4기 관악구 골목상권 상인대학’ 참여 소상공인을 모집한 바 있다.

이번 4기는 변화하는 소비 환경에 맞춰 ‘디지털 온라인 마케팅 교육’ 분야를 대폭 강화, 상인들의 요구에 따라 ‘소비자 심리 기반 경영 전략 수립 교육’을 도입하는 등 맞춤형 교육 프로그램으로 운영됐다.

구는 지난 9월 ▲소상공인 아트테리어 사업 ▲전통시장, 상점가 활성화 행사 지원 등 하반기 추경 예산 137억 4000만 원을 편성하는 등 민생회복과 소상공인 지원에 총력을 다하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 힐링콘서트로 소상공인들이 바쁜 일상 속에서 잠시나마 벗어나, 지쳐있는 심신을 치유하는 소중한 시간이 되었으면 한다”며 “어려운 시기를 소상공인과 함께 극복할 수 있도록 관악구도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.