BYD, 유럽 시장 공략에 집중…샤오펑, 유럽 생산라인 가동

[헤럴드경제=차민주 기자] 중국 전기차 업체들이 자국 내 저가 출혈경쟁이 심해지면서 유럽을 비롯한 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 미국 CNN방송 등 외신에 따르면 지난 수년간 유럽 등에서 점유율을 높여온 중국 주요 전기차 제조사들은 최근 자국 내 가격 경쟁이 격화하면서 해외 시장 진출 행보를 가속화하고 있다.

세계 최대 전기차 제조업체인 BYD는 올해 해외 시장에서 물류 개선과 신모델 출시 등에 힘입어 중국 본토 이외 지역 인도량 목표치를 최대 100만대로 잡았다. 이는 글로벌 전체 판매량의 약 20%에 해당한다. BYD는 지난해 인도량 426만대 가운데 해외 부문이 10% 미만이었던 데 반해 이 비중을 배로 끌어올리겠다는 취지다.

BYD는 특히 유럽 시장 공략에 힘쓰고 있다. 올해 말 양산에 들어가는 헝가리 공장과 내년 가동되는 튀르키예 공장에 이어 유럽 제3공장도 물색하는 등 유럽연합(EU)의 상계관세에 대응하기 위한 현지 생산 거점 마련에도 속도를 붙였다.

스텔라 리 BYD 글로벌 총괄 부사장은 지난달 독일 뮌헨에서 모빌리티쇼 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 올해 연말까지 유럽 32개국에서 매장 1000곳 이상을 확보하고, 2028년까지 유럽에서 판매하는 자사 전기차를 모두 현지 생산할 계획이라고 말했다.

샤오펑(Xpeng)은 오스트리아 자동차 위탁 생산 업체 마그나슈타이어와 손잡고 지난달 첫 유럽 생산라인을 가동했다. 샤오펑은 오스트리아 그라츠의 마그나 공장에서 SUV 모델인 G6와 G9 생산을 시작했으며 향후 다른 모델도 생산에 나설 계획이다.

지리(GEELY)자동차는 소형 전기 SUV인 EX5를 지난 6월 그리스에 출시한 것을 시작으로 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아 등 아드리아해 국가에서도 판매를 시작했으며 10월부터는 영국에서 판매에 들어선다.

중국승용차협회(CPCA)는 중국 본토의 전기차 제조사 50여곳이 올해 1∼8월 수출한 전기·하이브리드 차가 총 201만대라고 집계했다. 지난해 동기 대비 51% 증가한 규모다.

이에 힘입어 중국 자동차 제조사의 유럽 시장 점유율은 상승세다. 시장조사업체 자토 다이내믹스에 따르면 올해 상반기 유럽 시장 점유율은 5.1%로 지난해 동기 대비 거의 두배 수준으로 올라갔다.

중국 전기차 회사들이 이처럼 글로벌 진출에 공을 들이는 것은 국내 시장에서 치열한 가격 경쟁으로 수익 전망이 어두워진 탓이라고 SCMP는 분석했다.

CPCA에 따르면 중국 자공차 제조사의 평균 이익률은 2017년에는 8%에 육박했으나 지난해 4.3%로 급락했다. 또 골드만삭스와 모닝스타 등은 지난해 중국 전기차 업체들의 가동률이 전체 생산능력의 50% 수준이라고 분석했다.

중국 전기차 제조사 가운데 이익을 내는 곳은 BYD, 리오토, 세레스, 리프모터 등 4곳 정도인데 업계 1위인 BYD도 내수 부진과 정부의 출혈경쟁 단속 영향으로 올해 3분기 판매량이 5년만에 감소세로 돌아섰다. 향후 수출에 더 주력할 것이라는 전망이 나오는 까닭이다.

CNN도 중국 내 전기차 가격 전쟁으로 수익성이 낮아지면서 제조사와 공급업체에 부담이 되고 있으며 이에 따라 BYD, 체리, 지리, 장안 등 주요 제조사가 해외 시장으로 나가고 있다고 전했다.

하지만 지난해 중국 자동차 수출이 600만대에 육박하는 등 ‘중국차 홍수’로 유럽과 멕시코, 캐나다 등에서 관세부과 등 반발도 거세지고 있다고 CNN은 지적했다.