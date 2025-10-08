[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 기록적인 폭염과 긴 가뭄 속에서도 계절은 어김없이 제 갈 길을 간다.

찬 이슬이 맺히기 시작한다는 절기상 ‘한로(寒露)’인 8일, 경북 울릉군 도동 무릉교 인근 일주 도로변에 가을빛이 번지고 있다. 가지마다 붉게 익어가는 마가목 열매가 섬마을의 가을을 알리고 있다.

울릉도 곳곳의 도로변과 산비탈에 자리한 마가목은 장미과의 낙엽소교목으로, 높이 7~10m까지 자라 관상용으로도 제격이다. 5~6월 흰 꽃을 피운 뒤, 9~10월이면 탐스러운 붉은 열매를 맺는다.

가을 햇살 아래 붉게 단풍 든 잎과 어우러져 섬의 가을 정취를 한층 깊게 물들인다.

마가목은 목재로는 조각재나 지팡이 재료로 쓰이고, 껍질과 열매는 한방 약재로도 활용된다.

특히 열매는 신경통에 효험이 있어 예로부터 술을 담가 마시기도 했다. 새싹이 돋을 때 말의 이빨처럼 힘차게 솟아난다고 해 ‘마아목(馬牙木)’이라 불리던 것이 오늘의 ‘마가목’으로 이름이 변했다.

울릉도의 들녘과 산자락에 스미는 가을빛, 그 한가운데서 마가목의 붉은 열매가 계절의 변화를 조용히 일깨운다.