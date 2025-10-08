8일 오전 11시 49분 39초 충북 옥천군 동쪽 17km 지역에서 규모 3.1의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 36.28도, 동경 127.76도이며 지진 발생 깊이는 9km이다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기 바람”이라고 설명했다.