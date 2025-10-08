11일 시청서…초등학생 바른 언어습관 프로그램

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 한글날을 기념해 오는 11일 오전 11시 시청 시민홀에서 ‘우리말 겨루기’ 행사를 연다.

이 행사는 우리말의 아름다움과 중요성을 알리고 초등학생들에게 바른 언어습관을 길러주기 위한 교육·문화 프로그램이다. 광주시교육청이 후원하고 상장을 지원해 의미를 더한다.

광주시는 지난 9월 23일부터 29일까지 장산초·용두초·건국초 등 3개 초등학교에서 사전 홍보 및 체험 행사를 열었으며, 이 과정에서 선발된 우수 참가자들이 이날 행사에 출전한다. 일반 참가자는 맘카페와 ‘디어마이광주’ 정보무늬(QR코드) 신청이나 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

‘우리말 겨루기’ 행사에서는 ▷한글 맞춤법·순우리말·표준어 문제 풀이 ▷수어 알아맞히기 프로그램 ▷수어·점자 체험 등 다양한 언어문화 체험 프로그램이 마련돼 가족단위 시민도 함께 즐길 수 있다.

또 같은 날 열리는 ‘빛고을 책마당’은 ‘책이랑 날자 : 북(BOOK) & 락(樂)’을 주제로 진행된다. 이낙준 작가의 강연, 별빛 시네마, 가을밤 힐링 요가, 야외 도서관, 다양한 체험 프로그램 등 풍성한 행사가 시민들을 맞이한다.

전순희 문화유산과장은 “이번 행사를 통해 어린이들이 우리말에 대한 자긍심을 가지고 바른 언어문화를 실천하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 교육청 등 관련 기관과 협력해 지역 중심의 언어문화 확산을 위한 다양한 행사를 지속 추진하겠다”고 말했다.