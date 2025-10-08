1∼7월 미 수입액 중 한국 비중 3.7% 1988년 관련 분석 이후 가장 낮은 순위 철강·자동차 등 ‘관세 직격’ 품목 수출둔화 여파

[헤럴드경제=주소현 기자] 미국 수입시장 내에서 한국 순위가 7위에서 10위로 떨어졌다. 1988년 이후 가장 낮은 수준이다. 철강·자동차 등 미국 트럼프 2기 행정부 들어 높은 관세가 매겨진 품목에서 수출이 큰 폭으로 감소한 여파다. 대만은 반도체 파운드리(수탁생산)의 영향으로 5위로 약진했다.

8일 한국무역협회의 미국 상무부 통계를 분석에 따르면 지난 1∼7월 미국의 10대 수입국 순위에서 한국은 10위로 집계됐다. 미국의 1∼9위 수입국은 멕시코(15.0%), 캐나다(11.2%), 중국(9.4%), 베트남(5.2%), 대만(4.9%), 아일랜드(4.6%), 독일(4.5%), 일본(4.2%), 스위스(4.2%) 순으로 나타났다.

미국은 이 기간 한국에서 전체 수입액의 3.7%(약 756억달러)를 수입했다. 트럼프 행정부 출범하기 직전인 지난해 한국의 수입액 비중은 4.0%로, 7위를 차지한 바 있다. 미 수입시장 10위는 무역협회가 관련 자료를 분석·관리한 1988년 이후 가장 낮은 수준이다. 2009년부터는 6∼7위 자리를 지켜왔다.

미 수입시장 내 급격한 순위 하락은 전면 시행된 미국의 관세 정책에 경쟁국 대비 큰 타격을 받은 것으로 풀이된다. 한국이 순위가 3계단 내려가면서 대만, 아일랜드, 스위스가 올해 한국을 추월했다.

특히 대만은 지난해 7위(3.6%)에서 올해 5위(4.9%)로 미 수입액 비중이 급상승했다. 대만은 트럼프 행정부와 무역 합의가 완료되지 않아 20%의 상호 관세를 임시로 부과받고 있다. 다만 주력 수출품인 반도체의 경우 별도의 품목 관세 부과 대상이기 때문에 아직 수출에 직접적인 영향을 받지 않고 있다.

반면 한국은 주요 수출품인 자동차, 철강, 기계 등이 직·간접적으로 고율 관세 부과 대상이 된 영향을 고스란히 받은 것으로 분석된다. 한국과 무역 구조가 유사한 일본도 마찬가지로 지난해 5위에서 올해 8위로 미끄러졌다.

한국 정부의 최신 무역 통계를 보면 지난 8월 미국의 고율 관세 영향에 든 품목인 철강, 자동차, 자동차부품, 일반기계의 대미 수출이 각각 32.1%, 3.5%, 14.4%, 12.7% 감소했다. 자동차의 경우 고율 관세 영향을 피하려 미국 시장 내 국산 전기차 수출 물량을 줄이고 현지 생산 물량을 늘린 것으로 알려졌다.

한국무역협회 수출입 동향 브리핑에서 박정성 산업통상부 무역투자실장은 “미국 수출 품목별로 본다면 관세 영향이 여실하다고 볼 수 있다”며 “철강 쪽에서도 파생상품의 경우 철강 부가가치만큼 50% 관세를 맞는 품목이 있어 기계 품목의 (수출) 감소하고 있다”고 분석했다.