노동당 창건 80주년 경축 행사 참석 중국·러시아·베트남 등 방북 예정

[헤럴드경제=주소현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 80주년 경축 행사 참석차 방북한 통룬 시술릿 라오스 국가주석과 회담했다.

8일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날(7일) 시술릿 주석의 방북에 관해 “우리 당과 우리 인민의 위업에 대한 라오스 당과 정부, 인민의 전적인 지지와 고무의 표시”라며 “라오스당과 인민의 투쟁에서 보다 큰 성과들이 이룩되기를 바란다”고 말했다.

시술릿 주석은 “라오스는 언제나 형제적 조선(북한) 인민의 가까운 벗”이라며 “두 당, 두 나라 사이의 친선협조 관계를 계속 발전시켜 나가는 것은 라오스 국가 지도부의 일관한 입장”이라고 답했다.

두 정상은 회담에서 양국 간 협력 강화 방안을 논의하고 “전통적인 친선협조관계가 양국 인민의 지향과 염원에 맞게 더욱 승화 발전되리라는 기대와 확신이 표명됐다”고 말했다고 통신은 전했다.

북한에서 조용원·리히용 당 비서, 박태성 내각 총리, 최선희 외무상, 주창일 당 선전선동부장, 김성남 당 국제부장, 김재룡 당 규율조사부장 등이 회담에 배석했다.

예포 발사와 명예위병대 사열과 분열 행진 등이 진행된 회담 사전 환영행사에서 김 위원장도 참석했다. 회담 후 연회에서 김 위원장과 시술릿 주석의 연설이 있었으나 관련 내용은 공개되지 않았다.

시술릿 주석의 방북은 14년 만으로, 2011년 9월 촘말리 사야손 라오스 대통령이 김정일 국방위원장과 회담할 당시 부수상 겸 외무상 신분으로 평양을 찾은 바 있다.

북한 당 창건 80주년 행사에는 시술릿 주석 외에도 중국에서 리창 국무원 총리, 러시아에서 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장, 베트남에서 또 럼 공산당 서기장 등 귀빈이 참석할 예정이다. 북한은 대규모 열병식도 준비 중이다.