추석 황금연휴가 막바지에 접어든 8일, 귀경과 나들이 차량이 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 이어질 전망이다. 특히 서울 방향은 오전 7시경부터 차량이 몰리기 시작해 오후 5시경 가장 혼잡할 것으로 보이며, 정체 해소는 자정을 넘긴 9일 오전 2시쯤에야 가능할 것으로 예상된다.

한국도로공사에 따르면 이날 하루 동안 전국에서 약 546만 대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 예측됐다. 수도권에서 지방으로는 약 33만 대, 지방에서 수도권으로는 약 32만 대가 이동할 것으로 보인다.

서울 방향은 영동선과 서해안선을 중심으로 교통량이 집중되며, 지방 방향은 오전 9시부터 정체가 시작돼 정오 무렵 절정에 달하고 오후 7시쯤 해소될 것으로 전망된다.

도로공사가 발표한 오전 8시 기준 요금소 출발 예상 소요 시간은 지방에서 서울까지 ▷부산 6시간 50분 ▷울산 5시간 50분 ▷강릉 2시간 40분 ▷양양 1시간 50분 ▷대전 1시간 48분 ▷광주 3시간 50분 ▷목포 5시간 50분 ▷대구 4시간 40분으로 나타났다. 반대로 서울에서 지방까지는 ▷부산 5시간 ▷울산 5시간 ▷강릉 3시간 50분 ▷양양 3시간 ▷대전 1시간 40분 ▷광주 3시간 21분 ▷목포 3시간 49분 ▷대구 4시간 20분이 소요될 것으로 보인다.

오전 7시 40분 기준으로는 서해안선 서울 방향 군산휴게소 인근에서 동서천 분기점까지 약 3km 구간, 논산천안선 천안 방향 정안휴게소 내촌1교부터 정안IC 인풍교까지 약 5km 구간에서 차량 정체가 발생하고 있다.

이번 귀경길은 평소보다 긴 소요 시간이 예상되는 만큼, 운전자들은 실시간 교통정보를 확인하고 충분한 휴식과 안전운전에 유의해야 할 것으로 보인다.