6월 참사로 260명 숨진 동일 기종서 비정상 RAT 작동 인도 항공당국, 원인 규명 위해 보잉에 자료 요청 “엔진·전력계통 이상 없는데 RAT 작동은 이례적” 조종사연맹 “동일 기종 전수 조사해야” 촉구 에어인디아 “점검 후 운항 재개…안전엔 문제 없어”

[헤럴드경제=정호원 기자] 지난 6월 에어인디아 보잉 787 여객기 추락으로 260명이 숨진 가운데, 같은 항공사 동일 기종에서 비상 발전 시스템이 비정상적으로 작동하는 사고가 발생해 인도 항공 당국이 조사에 착수했다.

7일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신에 따르면 인도 민간항공국(DGCA)은 최근 에어인디아 소속 보잉 787 드림라이너 여객기의 램에어터빈(RAT)이 정상 비행 중 작동한 경위를 조사 중이라고 밝혔다. RAT는 엔진 출력이 저하되거나 전력·유압 계통 이상 시 자동으로 전력을 공급하는 예비 발전 시스템이다.

문제가 발생한 항공기는 지난 4일 인도 북부 펀자브주 암리차르에서 출발해 영국 버밍엄으로 향하던 에어인디아 AI117편으로, 버밍엄 공항에 최종 접근하는 과정에서 RAT가 작동했다. 에어인디아는 해당 항공기를 검사한 결과 “모든 전력·유압 장치가 정상으로 확인됐으며, 항공기는 목적지에 안전하게 착륙했다”고 밝혔다. 해당 항공기는 일시 운항 중단 후 재개됐다.

DGCA는 RAT 작동 원인을 규명하기 위해 보잉 측에 추가 자료를 요청했다. 인도조종사연맹(IPG)은 “정상 비행 중인 항공기에서 RAT가 작동한 것은 심각한 우려 사항”이라면서 “인도 내 모든 동일 기종 항공기를 조사가 필요하다”고 촉구했다.

앞서 지난 6월 12일 에어인디아의 또 다른 여객기(AI717편)는 이륙 직후 엔진 연료 공급이 끊기며 추락해 탑승자 260명이 숨졌다. 당시 사고 기체에서도 엔진이 꺼지자 RAT가 정상 작동한 것으로 확인됐다.