SSG, 정규시즌 3위로 준PO 직행 삼성과 9일부터 5전 3승제 격돌

[헤럴드경제=정호원 기자] 이숭용(54) SSG 랜더스 감독이 준플레이오프(준PO) 관문 통과를 위한 ‘랜더스만의 플레이’를 강조했다.

2025 KBO 정규시즌을 3위로 마친 SSG는 와일드카드 결정전(WC)에서 NC를 꺾은 삼성 라이온즈와 9일부터 5전 3승제의 준PO를 치른다. 삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 WC 2차전에서 NC 다이노스 3-0으로 완파하며 준PO 진출을 확정했다.

이 감독은 이날 TV로 경기를 지켜본 뒤 “삼성과 NC가 상대의 장단점을 분석하고 대비도 철저히 했다”면서 “하지만 결국 경기를 만드는 건 우리 팀의 힘, 랜더스만의 플레이”라고 말했다. 이어 “시즌 내내 강조한 것처럼 우리는 ‘랜더스 야구’를 해야 한다”며 “팀의 상황과 전력을 세밀하게 점검하고, 부족한 부분을 보완해 강점을 극대화하는 방향으로 준비했다”고 밝혔다.

이 감독은 기본기 중심의 팀 운영 철학을 재확인했다. 그는 “준PO 직행을 확정한 뒤 선수 개개인의 컨디션과 피로도를 세밀하게 살폈고, 코칭스태프와 상의해 맞춤형 회복 훈련을 했다”며 “투수진은 라이브 피칭, 야수진은 팀 플레이 중심 훈련으로 경기 감각과 집중력을 최상의 상태로 끌어올렸다”고 설명했다.

지난해 5위 결정전에서 탈락해 포스트시즌 무대에 오르지 못했던 SSG는 올해 치열한 순위 싸움을 뚫고 정규시즌 3위에 올라 준PO로 직행했다. SSG 불펜진은 평균자책점 3.36으로 KBO 1위를 기록했다. 노경은(평균자책점 2.14), 이로운(1.99), 김민(2.97), 조병현(1.60) 등으로 이어지는 SSG 불펜진은 정규시즌 내내 버팀목 역할을 했다.

타선은 팀 OPS 0.706으로 9위로 머물렀지만, 이 감독은 가을야구에서의 반등을 기대했다. 그는 “치열한 순위 경쟁 끝에 3위를 확정 짓기까지 선수, 코치, 프런트가 하나가 되어 ‘원팀 랜더스’의 힘을 보여줬다”며 “여기서 멈추지 않고 ‘원팀 랜더스’의 에너지로 더 높은 곳으로 비상하겠다”고 다짐했다.