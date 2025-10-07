“K-푸드 세계 알리는 데 방송 요리 프로그램 큰 역할”

[헤럴드경제=강승연] 김민석 국무총리는 7일 이재명 대통령의 요리 예능 출연 논란과 관련해 “대통령의 동시다발 1인 다역은 필연적”이라고 말했다.

김 총리는 이날 페이스북에서 “한미 무역 협상, 정부 전산망 복구 지휘, 추석 인사를 동시에 소화하면서 예정된 방송 출연을 통해 K-푸드 세계화의 전도사 역할도 하는 것. 그것이 국정의 매 순간 매 사안에 최선을 다해야 하는 대통령의 일”이라며 이같이 강조했다.

그러면서 “이런 일조차 시비가 되는 것은 안타깝다”고 덧붙였다.

국가 전산망 먹통 사태 와중의 예능 ‘냉장고를 부탁해’(냉부해) 출연 논란이 계속되는 가운데, K-푸드를 알리는 것도 대통령의 다양한 역할 가운데 하나라는 점을 강조한 발언으로 해석된다.

김 총리는 전날 방영된 방송을 시청했다며 “대통령님께서 방송에서 말씀하신 대로 한국 문화의 핵심인 K-푸드를 세계에 알리는 데 방송의 요리 프로그램은 큰 역할을 하고 있다”고 짚었다.

이어 “이번 방송은 아예 ‘전 세계에 알리고 싶은 K-푸드와 식재료’를 주제로 제작되고 넷플릭스에 공개되어 전 세계인이 함께 볼 수 있어 출연하신 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

김 총리는 아울러 “경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담이 이제 3주 남았다”며 “각국 리더들에게 흥미로운 스토리와 맛이 담긴 K-푸드를 제공하는 방안을 우리의 창의적인 요리사분들과 더 상의해 봐야겠다”고 말했다.