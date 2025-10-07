세부퍼시픽 연휴 중 또 특가 프로모션 “관광지 지진 무관해도 나눔여행 힘날것”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 추석연휴 직전 국내 여행사들과 함께 하는 B2B 프로모션은 물론 소비자가 직접 동참하는 B2C 특가 이벤트도 벌였던 세부퍼시픽항공이 2025 추석 명절, 기나긴 연휴를 맞아 연휴중 추석날 직후 특가 항공권 프로모션을 또 진행해 눈길을 끈다.

이번 프로모션은 10월 7일부터 12일까지 6일간 진행되며, 인천에서 마닐라 또는 세부로 향하는 항공권을 편도 총액 6만2000원부터 구매할 수 있다.

여행 기간은 2026년 3월 1일부터 9월 30일까지로, 내년 여름 휴가를 계획하기 적합하다. ‘얼리 버드’ 찬스이다.

최근 지진이 발생했던 진원지는 세부 북부 해상이고, 피해를 입은 세부 북부 해안에선 복구작업이 한창이다.

글로벌 관광지와 숙소는 세부 중부, 남부, 동부에 집중돼 있어 지진피해와는 무관하다.

다만, 세부 주 주민들은 “이런 때 놀러와 주는 것은 사랑나눔”이라면서 다낭 보다 앞서 한국형 별명을 얻었던 ‘경기도 세부시’에 여행와 달라고 구애의 손을 뻗고 있다.

세부퍼시픽항공은 세부를 허브로 하여 두마게티, 일로일로를 포함한 필리핀 국내 23개 도시로 직항 노선을 운영하고 있다.

해변에서 휴식을 취하고, 필리핀 전통 음식인 레촌(통돼지 바비큐) 과 푸소(현지 전통 밥) 를 맛보거나, 보라카이로 바로 이동해 새하얀 모래사장과 에메랄드빛 바다, 가족 단위 여행객을 위한 다양한 수상 액티비티를 즐길 수 있고, 팔라완의 코론으로 향해 숨겨진 석호와 섬 투어를 경험할 수 있다.

마닐라에서는 인트라무로스의 역사 유적지를 둘러보거나, 쇼핑과 다양한 미식 체험을 한다.

또한 보홀로 이동해 로복강에서 유람선을 타고 초콜릿 힐의 아름다운 풍경을 감상할 수 있다.

세부퍼시픽은 세부와 마닐라 외에도 클락, 일로일로, 다바오 등 주요 지역 허브를 기반으로 한 폭넓은 국내선 네트워크를 운영하고 있어, 필리핀 내 다양한 지역으로의 빠른 연결이 가능하다.

현재 세부퍼시픽은 필리핀 국내 37개, 해외 26개 도시를 운항하고 있으며, 아시아, 호주, 중동을 포함한 광범위한 국제 노선망을 보유하고 있다.