귀성길 낮 12시∼오후 1시·귀경길 오후 5시∼6시 정체 절정 전망

[헤럴드경제=강승연 기자] 민족 대명절 추석 이튿날인 7일 오전 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 주요 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 시간은 부산 8시간 10분, 울산 7시간 50분, 대구 7시간 10분, 목포 6시간 30분, 광주 6시간, 강릉 3시간, 대전 2시간 30분 등이다.

서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 8시간 10분, 울산 7시간 50분, 대구 7시간 10분, 목포 6시간 20분, 광주 6시간 10분, 강릉 4시간 40분, 대전 3시간 20분이다.

수도권에서 지방 방향 정체는 낮 12시~오후 1시, 지방에서 수도권 방향 정체는 오후 5시~6시 절정에 이를 전망이다.

또 귀성 방향 정체는 오후 9~10시, 귀경 방향 정체는 다음 날 오전 2~3시께 해소될 것으로 도로공사는 예측했다.

오전 8시 기준 경부고속도로 서울 방향은 김천분기점 진출로 1㎞ 구간에서, 부산 방향은 남사진위~남사부근 2㎞, 망향 휴게소 부근~천안 부근 3㎞ 구간에서 차들이 서행 중이다.

서해안고속도로 목포 방향은 동군산 부근~동서천 분기점 부근 11㎞에서, 서울 방향은 팔탄분기점 부근~화성 휴게소 부근 2㎞에서 정체되고 있다.

영동고속도로 강릉 방향은 이천 부근~여주 분기점 7㎞에서 차들이 가다 서기를 반복하고 있다. 중부고속도로, 영동고속도로 인천 방향은 차량 통행이 원활한 상황이다.

도로공사가 예상한 이날 전국 교통량은 561만대다. 수도권에서 지방으로는 39만대, 지방에서 수도권으로는 38만대가 이동할 것으로 전망된다.