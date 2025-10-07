오픈AI, 개발자 콘퍼런스 개최…새 기능 공개 개발자용 소라2·GPT-5 프로 등 출시 올트먼 “누구나 앱 만들 수 있는 시대”

[헤럴드경제=강승연 기자] 생성형 인공지능(AI) 챗GPT를 개발한 오픈AI의 주간 활성 이용자 수가 8억명을 돌파한 것으로 나타났다. 오픈AI는 이용자 록인 효과를 위해 챗GPT에서 다른 앱을 직접 사용할 수 있는 기능도 도입한다.

오픈AI가 6일(현지시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코에서 연 개발자 콘퍼런스 ‘데브데이(DevDay) 2025’에서 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 기조 연설에 나서 이같이 밝혔다.

그는 “2년 전 200만명 수준이었던 개발자가 현재 400만명에 달하고, 1억명이었던 챗GPT 주간 활성 이용자는 8억명을 돌파했다”고 밝혔다.

지난 8월 초 7억명을 돌파한 지 불과 2개월 만에 1억명을 넘어선 것이다. 주간 활성 이용자 8억 명은 결국 전 세계 인구의 10%가 챗GPT를 사용한다는 의미다.

챗GPT 새 기능…다른 앱도 연다

오픈AI는 이날 챗GPT에서 서드파티(제3자) 앱을 쉽게 연결해 다양한 작업을 수행할 수 있도록 하는 새로운 기능을 공개했다.

이용자는 챗GPT와 대화하는 중에 다른 앱을 불러와 함께 작업을 진행할 수 있고, 챗GPT는 맥락과 조언을 제공하는 조력자 역할을 하게 된다. 챗GPT와 다른 앱은 이날 공개된 소프트웨어 개발 도구 앱 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 연결된다.

시연된 영상에서 이용자가 “주말용 곡 리스트(playlist)를 만들어줘”라고 요청하자, 챗GPT는 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 연결돼 음악 추천을 제공했다.

또 특정 지역에서 “침실 3개짜리 주택을 찾아줘”라고 하자, 챗GPT 안에서 바로 미국의 대표적 부동산 플랫폼 질로우(Zillow)가 연결돼 매물 정보를 제공했다.

오픈AI는 이날부터 호텔 예약 플랫폼 부킹닷컴과 익스피디아, 디자인 앱 캔바(Canva)와 피그마(Figma), 스포티파이, 질로우 등을 챗GPT 내에서 바로 이용할 수 있다고 밝혔다.

또 앞으로 몇 주 안에 배달 앱 도어대시(DoorDash)와 레스토랑 예약 앱 오픈테이블(OpenTable), 쇼핑 앱 타깃(Target), 차량 공유 앱 우버(Uber) 등도 이용할 수 있다고 설명했다.

오픈AI는 최근 챗GPT에서 전자상거래 플랫폼 엣시(Etsy) 구매 기능을 지원하기 시작했으며, 이는 웹 전반과 챗GPT를 통합하려는 전략의 하나다.

개발자 위한 다양한 기능도…“누구나 앱 만들 수 있는 시대”

오픈AI는 이날 생태계 확장을 위해 개발자들을 위한 다양한 기능도 선보였다.

스스로 작업을 수행하는 AI 에이전트를 개발자들이 쉽게 개발할 수 있는 소프트웨어 도구인 ‘에이전트키트(AgentKit)’를 공개했다.

또 최근 공개한 동영상 비디오 앱 ‘소라2’와 AI 모델 GPT-5 프로를 개발자용 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 공개한다고 밝혔다. 이를 통해 개발자들은 앱 개발에 GPT-5 프로와 소라2를 사용할 수 있게 된다.

오픈AI는 이와 함께 지난 5월 프리뷰 형태로 선보였던 AI 코딩 에이전트 ‘코덱스’(Codex)를 정식 출시한다고 밝혔다.

이 AI 모델은 코드 작성, 버그 수정, 검사 실행, 개발자의 코드베이스(codebase·소스 코드의 집합) 관련 질문에 답 등 여러 작업을 동시에 수행할 수 있다.

아울러 이전의 고급 음성 모델보다 70% 저렴하면서도 동일한 음성 품질과 표현력을 제공하는 개발자용 ‘GPT 리얼타임 미니’(gpt-realtime mini)라는 더 작고 저렴한 음성 모델을 출시했다.

올트먼 CEO는 이날 기조 연설에서 89세 일본인 남성 개발자가 노년층을 위한 아이폰 앱 11개를 챗GPT로 개발하고, 애리조나 의대 학생들이 챗GPT를 이용해 환자 대화 시뮬레이션 앱을 만든 사례를 언급했다.

그는 “AI를 통해 소프트웨어 개발 방식 자체가 변하고 있다”며 “이제 아이디어만 있으면 누구나 앱을 만들 수 있는 시대”라고 말했다.