세계 제1의 제련소 만든 울산의 영웅 故 최창걸 명예회장 일대기 정리 ‘꾸준함’ 강조했던 일선 경영자 자원 빈국에서 자원부국의 꿈을 꾸다 온산제련소, 영풍정밀, 서린상사 설립에 공로 해외진출, 친환경 제련 도입하기도

[헤럴드경제=김성우 기자]“나는 혁신이나 개혁은 좋아하지 않는다. 그것은 이미 늦은 것이다. 매일매일 조금씩 발전해 나가면 한꺼번에 큰일을 해야 할 필요가 없다. 개혁보다는 변화가 중요하다.”

고(故) 최창걸 고려아연 명예회장의 경영 철학은 한마디로 ‘꾸준함’이었다. 하루하루의 작은 개선이 모여 세계 1위 제련기업을 만들었다. 그는 ‘비철 제련’이라는 미개척 분야에서 불가능에 도전했고, 30여 년 만에 고려아연을 세계 정상까지 끌어올렸다. 재계는 6일 타계한 최 명예회장을 ‘단 한 번의 혁명보다 매일의 변화를 중시했던 경영자’로 높이 평가한다.

자원 빈국에서 꿈꿨던 제련 강국의 꿈

1941년 황해도에서 태어난 최 명예회장은 고려아연 창업주 故 최기호 회장의 차남으로, 어려서부터 부친의 기업가 정신을 보고 자랐다. 경기고와 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 콜롬비아대에서 MBA를 취득했다.

귀국 후 그는 1970년대 초 정부가 추진한 중화학공업 육성계획 속에서 ‘비철금속 제련’ 분야의 중요성을 직감했다. 당시 우리나라는 강원도 광산에서 나온 원광을 수출하면서 해외에서 제련된 금속을 다시 수입하던 산업구조를 취했다. 자원이 부족한 우리나라가 영속성을 가져가기 힘든 시스템이었다.

최 명예회장은 “자원이 없다고 주저앉을 수는 없다”는 신념으로, 그는 1974년 고려아연 설립을 추진한다.

문제는 자금이었다. 결국 그의 선택은 후진국 민간기업에 투자하고 자금을 빌려주는 기구였던 세계은행 산하 IFC(International Finance Corporation)였다. 그의 끈질긴 호소에 IFC의 문이 열렸다. IFC가 제련소 건설에 들어갈 것이라 생각한 금액은 총 7000만 달러. 하지만 최 명예회장은 “5000만 달러면 된다”는 자신감으로 응했다. 공사에 들어갈 소재와 건설을 모두 담당한 시스템을 도입한 덕분에 최 명예회장이 온산제련소 건설에 사용한 비용은 결과적으로 4500만 달러에 불과했다.

그가 ‘불가능을 현실로 만든 협상가’로 불리게 된 계기다.

1978년 온산제련소가 완공됐지만 시운전은 쉽지 않았다. 기술도 경험도 부족했다. 그는 현장에 상주하며 공정 하나하나를 직접 점검했다. 마침내 2년 만에 정상가동을 이뤄냈다.

이후 연구개발(R&D) 투자와 설비 확충을 지속하며 아연·연·동 제련 통합공정을 구축했다. DRS공법을 도입한 연제련공장 착공, 아연괴의 LME(런던금속거래소) 등록 등으로 국제 경쟁력을 확보했다. 이어서 1983년 영풍정밀, 1984년 서린상사, 1987년 코리아니켈 등 계열사를 설립하여 그룹의 기반을 확대하고 사업간 시너지 효과를 창출했다.

“원칙에 어긋나는 일은 하지 않는다” 정도경영의 대명사

1992년 회장에 오른 그는 ‘정도경영(正道經營)’을 그룹의 근간으로 삼았다. “원칙에 어긋나는 일은 하지 말자”, “기본에 충실하자”는 신조였다. 그 철학 아래 그는 비철금속 산업의 글로벌화를 본격화했다.

호주에 SMC 제련소를 세워 해외 생산기지를 확보했고, 세계 제련업계를 선도한 퓨머·DRS 공법을 완성했다. 기술 도입에서 그치지 않고, 미래 연관 산업과의 시너지를 고려한 장기 투자를 단행했다. 비용보다는 기술과 사람에 투자하는 전략이었다.

이 시기 고려아연은 ‘공해산업’으로 불리던 제련업의 이미지를 바꾸는 데도 성공했다. 최 명예회장은 환경 문제를 기술로 해결하려 했다. 제련 후 남는 아연 잔재를 ‘청정 슬래그’로 만들어 시멘트 원료로 재활용하는 기술을 세계 최초로 상용화했다.

자원 순환형 제련 모델의 출발이었다. 이후 그는 도시광산사업, 희소금속 회수, 폐배터리 리사이클링 등으로 사업영역을 확장하며 ‘친환경 제련소’의 모범을 세웠다.

성과는 수치로 증명됐다. 창립 초기 연 5만톤에 불과하던 아연 생산량은 65만톤으로 13배 늘었고, 매출액은 114억 원에서 12조 원으로 성장했다. 시가총액은 최대 20조 원에 육박하며 세계 1위 비철금속 기업으로 자리잡았다.

인재경영과 사회공헌의 철학

최 명예회장은 늘 “기계보다 사람”을 강조했다. 최신 설비보다 중요한 것은 인재라고 믿었다. 그는 장학사업과 해외연수 프로그램을 꾸준히 운영했고, 직원의 가족까지 살피는 따뜻한 리더로 통했다. 그는 “고려아연은 특정 가문의 회사가 아니라 임직원 모두의 회사”라는 신념으로 임직원을 챙겼고 고려아연은 38년 무분규, 102분기 연속 흑자라는 기록을 써가고 있다.

1997년 외환위기, 2008년 금융위기 등 국가적 위기 속에서도 그는 구조조정이나 명예퇴직을 하지 않았다. “위기를 함께 버텨내는 것 또한 경영의 책임”이라 믿었기 때문이다. 그 신뢰가 조직을 지탱하는 힘이 됐다.

최 명예회장의 사회공헌은 ‘가르침의 나눔’이었다. 부친 故 최기호 회장이 “손에 쥔 재산은 잃을 수 있지만 머리에 든 재산은 잃지 않는다”고 강조했던 것처럼, 그는 배움의 기회를 나누는 일을 기업인의 의무로 여겼다.

1981년 명진보육원 후원을 시작으로 아동복지, 장학금, 사회복지공동모금회 등으로 활동 범위를 넓혔다. 고려아연 임직원 전원이 기본급의 1%를 기부하는 ‘1% 나눔 운동’을 도입했고, 스스로 봉사활동에 참여하며 직원들의 귀감이 됐다.

그의 이런 철학은 가족에게도 이어졌다. 부인 유중근 전 대한적십자사 총재, 아들 최윤범 현 고려아연 회장과 함께 ‘패밀리 아너소사이어티’에 가입하며 나눔을 실천했다. 2013년 그는 사회공헌 공로를 인정받아 대한민국 나눔국민대상 국민훈장 동백장을 받았다.

‘매일 도전하는 삶’이 세운 위대한 기업

최창걸 명예회장은 스스로를 ‘영원한 도전자’라고 불렀다. 그의 도전은 늘 조용했지만, 그 궤적은 거대했다. 자원 빈국의 한계를 넘어선 기술자, 기본을 지킨 경영자, 나눔을 실천한 시민으로서 그는 한국 산업사에 뚜렷한 발자취를 남겼다.

그가 일군 고려아연은 여전히 세계 제련업의 교과서로 불린다. 혁신보다 ‘매일의 성실함’을, 속도보다 ‘지속’을 믿었던 그의 철학은 지금도 기업 곳곳에 살아 있다.

고려아연은 6일 “고려아연을 비철금속 세계 1위로 키워낸 ‘비철금속업계 거목’ 최창걸 명예회장이 향년 84세(1941년생)를 일기로 타계했다”고 밝혔다. 최 명예회장은 서울 연건동 서울대병원에 입원해 치료를 받아왔다. 임종은 유중근 여사(전 대한적십자사 총재)와 최윤범 회장 등이 지켰다.

장례는 7일부터 4일간 회사장으로 치러진다. 이제중 고려아연 부회장이 장례위원장을 맡는다. 빈소는 서울아산병원 장례식장(20호실)에 마련되며, 영결식은 10일 오전 8시에 열릴 예정이다.