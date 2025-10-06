[헤럴드경제=최정호 기자]일본 증시가 급등했다. ‘아베노믹스’를 지지해온 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상이 새 총리로 사실상 정해지면서 증시가 급등하고 엔화 가치는 하락했다.

일본 닛케이지수는 6일 4.75% 오른 4만7944로 장을 마쳤다. 종가 기준 사상 최고치다. 지수 하루 상승폭 역시 역대 4번째다.

닛케이지수는 장중 한 때 사상 처음으로 4만8000선을 넘기기도 했다.

이날 일본 증시 급등은 ‘아베노믹스’의 부활에 대한 기대감이 깔린 결과다. 아베노믹스 계승을 자체해온 다카이치 자민당 총재 겸 유력 차기 총리가 확장 재정과 완화적인 금융정책을 펼 것이라는 예상이 시장에 퍼진 데 따른 것으로 보인다.

다카이치 총재는 자민당 총재 선거전 기간 적자 국채 발행도 용인하겠다는 태도를 보였고 당선 직후에는 “재정정책이든 금융정책이든 책임을 지는 것은 정부”라고 말했다. SMBC닛코증권의 한 분석가는 “분명한 오버슈팅”이라며 “단기적으로는 반락을 경계해야 한다”고 닛케이에 말했다.

한편 엔화 가치는 일본은행의 금리 인상 시점이 늦어질 것이라는 관측이 퍼지면서 급락했다. 엔 달러 환율은 이날 오후 3시 36분께 달러당 150.1엔으로 전 거래일보다 1.86% 올랐다. 미 달러화에 대한 엔화 환율이 150엔대를 기록한 것은 지난 8월 이후 약 2개월만이다.

시장 장기 금리는 상승했다. 일본 채권시장에서 국채 10년물 금리는 장중 한때 1.675%까지 올라 2018년 7월 이후 약 17년 만의 최고 수준을 나타냈다.