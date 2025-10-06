[헤럴드경제=이원율 기자]6일 강원 강릉시 주문집읍 주문진항 인근 바다에서 시신이 발견돼 인양됐다.

해경과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 8시37분께 “사람이 떠 있는 것 같다”는 119 신고가 접수됐다.

현장으로 온 소방 당국과 강릉해경은 숨진 80대 A 씨를 발견해 인양했다.

해경에 따르면 A 씨 몸에서 특별한 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.