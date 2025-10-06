李대통령 부부 출연편, 6일 오후 10시 방영

[헤럴드경제=최은지 기자] 주진우 국민의힘 의원은 6일 이재명 대통령의 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 출연 논란과 관련해 강유정 대통령실 대변인과 박수현 더불어민주당 수석대변인을 고소하겠다고 6일 밝혔다.

주 의원은 이날 자신의 누리소통망(SNS)에 강 대변인과 박 수석대변인을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고소장을 접수한다고 밝혔다.

주 의원은 고소장에서 “피고소인들은 예능 촬영 시점을 국민에게 은폐할 목적으로 ‘국정자원 화재 후 냉부해를 촬영했다는 주 의원의 문제 제기는 허위사실’이라는 취지의 적반하장식 거짓 브리핑을 했다”고 주장했다.

이어 “이 대통령이 촬영에 나선 때(지난달 28일 낮 12시 무렵)는 국가전산망 화재로 전산망 647개, 대국민 서비스 436개가 중단돼 금융, 물류, 출입국, 방역에 구멍이 뚫린 초유의 상황이었다”며 “예능 촬영이 부적절한 상황임을 대통령실도 잘 알기에 법적 조치 협박까지 하며 촬영 날짜를 감추려 했고, 제가 추가 증거를 공개하고 나서야 이틀 만에 자백한 것”이라고 했다.

그러면서 “이는 단순히 의원의 명예를 훼손한 것을 넘어 국민을 속이고 권력을 동원한 고발 협박을 통해 야당 의원을 ‘입틀막’하려는 것이므로 강력히 대처하는 것”이라고 비판했다.

주 의원은 “재난의 최고 책임자인 대통령이 냉부해에서 셰프 만찬을 곁들이며 웃고 떠들 때, 대한민국은 재난으로 신음하고 있었다”며 당시 재난 상황을 정리한 표를 공개하기도 했다.

해당 표에는 “이동 및 메이크업을 감안하면 오후 12시쯤 촬영이 시작했을 것”이라며 “당시 화재 진화 18시간째로 조기 수습 골든타임이었고 복구율은 5% 미만이었다”고 주장했다.

또한 “재난 이틀째인데 대통령 현장 방문 0건, 중대본 회의 주재 0건, 공개회의 0건, 직접 브리핑 0건, 행안부 장관 대면보고 0건이었다”는 내용도 담겼다.

앞서 김남준 대통령실 대변인은 “이재명 대통령은 방미에서 복귀한 직후인 26일 밤부터 화재 상황을 수시로 보고 받고 화재 피해 상황, 정부 대응 등을 면밀하게 점검하고 필요한 조치를 지시했다”며 “이에 따라 27일 국무총리 주재로 중대본 회의가 개최됐고, 당일 오후 6시에 화재는 완진됐다”고 설명했다.

김 대변인은 “이 대통령은 28일 오전 10시 50분 비상대책회의를 개최해 대통령실 3실장, 위기관리센터장, 국정상황실장, 대변인 등에게 상황을 보고받고 대책을 논의했다”며 “이 대통령은 이날 오후 jtbc 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’를 녹화하고 오후 5시 30분 중대본회의를 주재했다”고 밝혔다.

이 대통령 부부가 출연하는 해당 프로그램은 당초 5일 방영 예정이었으나, 대통령실이 국가공무원의 사망으로 추모의 시간을 가지고 있다며 방영 연기를 요청했다. 이에 해당 편은 6일 오후 10시에 편성됐다.