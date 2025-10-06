우상호 “대통령이 당에 간섭하지 않다보니… 소방수? 정확한 뜻 전달하는 일은 제 전공”

[헤럴드경제=이원율 기자]우상호 대통령실 정무수석은 6일 직에 있으며 가장 어려움을 느끼는 지점에 대해 “저는 지금 더불어민주당의 입장과 운영 방향에 대해 그 취지는 전부 다 동의한다”며 “그런데 가끔 속도라든가, 온도의 차이가 날 때가 있지 않는가”라고 밝혔다.

우 수석은 6일 KBS 1라디오 ‘전격시사’에 출연, 이같이 말한 뒤 “일단 저는 (이재명)대통령의 생각을 전달하는 사람이기에 잘 전달한다”며 “그런데 그럴 때 당이 곤혹스러워할 때가 있다. 우리는 이렇게 하기로 했는데 대통령 생각과 조금 차이가 나면 어떻게 하는가. 이런 고민을 할 때가 제일 난감하다”고 덧붙였다.

그는 이 대통령이 정무수석에게 가장 많이 질문하는 게 무엇이냐는 사회자 물음에도 “‘당이 왜 저런 결정을 내렸는가’(라는 질문을 많이 한다). 대통령이 당에 간섭을 하지 않다보니 (당 결정의)배경을 알고 싶어한다”고 했다.

이는 최근 검찰개혁 입법 등 각종 개혁작업을 추진하는 과정 중 대통령실과 여당 입장을 조율하는 일이 쉽지만은 않았음을 시사하는 대목으로 볼 수 있다.

우 수석은 “개혁하지 않을 수는 없다”면서도 “중도진영, 합리적 보수진영에 계신 분들 중에서는 ‘개혁하는 건 좋은데 싸우듯 하는 것은 불편하고 피곤하다’며 피로를 얘기하는 분이 있다”고 했다.

이어 “국민 사랑을 받고, 전폭 지지를 받는 접근 방식으로 개선해야 한다”며 “(지금 민심은)‘여권은 잘하고 있다’고 생각하면서도 ‘그런데 세상이 조금 시끄럽다’는 게 총평으로 보인다. 시끄럽지 않게 개혁하는 방식이 필요하다”고 했다.

우 수석은 “무슨 갈등, 엇박자로 비춰질 수 있는 일이 생기면 즉각 투입해 취지를 잘 설명해 오해가 없도록 만드는 일을 소방수로 표현해주시는 것 같다”며 “최근에도 한두 건 그런 일이 생길 때마다 즉시 주요 책임자들이 모여 같이 밥을 먹으며 해결한다든가 대통령실 입장이 조금 와전될 가능성이 있을 때 정확한 뜻을 전달하는 등 이런 일은 제 전공이라 크게 힘든 건 없다”고 했다.

그는 야당과의 소통에 대해선 “대통령을 비판하고 공격할 수밖에 없는 게 야당의 존재 아니겠는가”라며 “그런데 입장을 맞춘다기보다는 오해가 없도록 객관적 사실, 대통령의 의도를 잘 전달하는 게 제일 중요한 것 같다”고 했다.

또 “어쨌든 야당의 입장이 있으니 가끔 장외투쟁도 하고 이재명 정권 자체를 비판하기도 하는데, 물밑에서는 더 극단적 대립으로 가지 않도록 하는 소통은 원만하게 되고 있다”고 했다.