미국 출신 세계적 지휘자 앨런 길버트 22일 NDR 엘프필하모니 내한 공연

[헤럴드경제=고승희 기자] 사람르로 치면 산수(傘壽)에 해당하는 나이. 100년은 기본인 유럽 명문 악단과 비교하면 청춘에 불과하나, 이 오케스트라만의 특장점이 있다. ‘브람스의 고향’인 함부르크에서 태어나 브람스의 DNA가 흐르고 있다는 것이다. NDR 엘프필하모니 오케스트라 이야기다.

“브람스를 연주할 때마다 감탄해요. (단원들은) 브람스 음악에 대한 자연스러운 감각을 갖고 있는데, 그건 아마도 브람스가 함부르크 출신이라 문화적 친밀감이 있는 것 같아요.”

8년째 악단을 이끄는 세계적인 지휘자 앨런 길버트는 헤럴드경제와 서면 인터뷰를 통해 이렇게 말했다. 특히 그는 “이 악단이 가장 사랑하는 음악 중 하나가 바로 브람스”라고 했다.

10년 만에 한국을 찾는 공연(10월 22일, 롯데콘서트홀)에서도 NDR 엘프필하모니 오케스트라는 브람스와 함께 온다. 바이올리니스트 조슈아 벨과 함께하는 브람스의 ‘바이올린 협주곡’이다. 길버트는 조슈아 벨에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 그는 “조슈아 벨은 저의 소중한 친구이자 동료로, 모든 연주에 자신만의 색과 흔적을 남긴다”며 “놀라운 비르투오소이자 훌륭한 바이올리니스트일 뿐만 아니라 제가 아는 가장 심오하고 사려 깊은 음악가 중 한 명”이라고 했다.

1945년 북독일 방송교향악단으로 출발한 이 악단은 2017년 함부르크 항구에 엘프필하모니 콘서트홀이 문을 열며 현재의 이름으로 달라졌다. 2011년 입단, 이 시기를 함께한 전하림 제1바이올린 단원은 “엘프필의 개관 이후 함부르크를 찾지 않았던 음악가, 단체들이 매년 정기적으로 수차례 공연하고 있다”며 “이 모든 변화가 함부르크 음악계 전반에 혁신적으로 도움을 줬다”고 말했다.

길버트는 2001년 이 악단과 처음 인연을 맺은 이후, 2019년 가을부터 상임지휘자로 활동 중이다. 2009년부터 8년간 뉴욕 필하모닉 음악감독을 지내기도 했다. 이번 공연에선 브람스와 함께 영국의 현대 작곡가 애나 클라인의 ‘요동치는 바다’와 드보르자크의 ‘교향곡 7번’을 골랐다. 그는 “브람스 바이올린 협주곡과 드보르자크 교향곡 7번은 확고한 명작들”이라고 말한다. 특히 길버트가 가장 즐겨 지휘하는 작품 중 하나가 바로 드보르자크 교향곡 7번이다.

“드보르자크는 선율의 천재예요. 잊을 수 없고, 아름답고, 마음을 울리는 선율이죠. 동시에 리듬 감각도 탁월해 음악이 늘 춤춥니다. 교향곡 7번은 아마도 그의 교향곡 중 가장 어두운 작품일 거예요. 다른 교향곡들과 구분되는 음울하고 진지한 어조를 지니고 있죠. 그렇지만 스케르초 악장은 가장 생생하고 짜릿한 악장 중 하나입니다. 이 작품은 인간 존재에 관한 깊은 이야기를 담고 있어요.”

3년 만에 한국을 찾는 그가 한국 관객들을 위해 프로그램에 넣은 곡이 바로 ‘요동치는 바다’다. 여성과 여성의 인권 강화의 메시지를 담은 이 곡은 2018년 작곡됐다. 그는 “애나 클라인 음악은 리드미컬하며 흥미롭고, 감동적이며 인간적”이라며 “여성 인권에 관심이 큰 한국 관객들에게 꼭 소개해 주고 싶었다. 이 작품은 쉽고 짧지만 강렬한 감정적 울림을 전하는 음악이자, 우리 모두가 들어야 할 매우 중요한 이야기를 하고 있다”고 했다.

길버트는 고전, 낭만, 국민악파를 아우르는 것은 물론 ‘살아있는 작곡가’들이 쓴 현대음악까지 아우르며 동시대 관객과 소통하고 있다. 그는 그러나 “전 현대음악의 옹호자로 꽤 알려졌지만, 스스로 그렇게 생각하진 않는다”며 “여러 시대와 문화적 배경에서 나온 다양한 스타일의 음악에 관심이 있을 뿐”이라고 했다.

“현대음악은 다른 음악과 다르지 않아요. 단지 더 최근에 쓰인 음악일 뿐이죠. 음악엔 오늘날 우리 시대와 자신을 반영하고, 청중의 경험 속에 포함돼야 한다고 생각합니다. 우리가 할 수 있는 최소한의 일은 그러한 것을 담아낸 현대음악을 무대에 올리고 예술의 미래를 함께 만들어가는 것입니다.”

오랜 시간 함께 해온 지휘자와 악단은 신뢰로 서로를 지지하고 있다. 한여진 플루트 수석은 길버트에 대해 “시대에 얽매이지 않으면서 다양한 음악들을 잘 컨트롤하고, 자신의 방식으로 관객을 설득하는 지휘자”라며 “무대 위 에너지는 단원들의 잠재력까지 끌어내는 힘이 있다”고 말했다. 전하림 단원은 “타의 추종을 불허하는 지휘 기술과 리더십으로 매 작품 살아 움직이게 하다”며 “무대에선 역동성, 힘의 폭발을 경험한다. 부임 이후 매년 오케스트라 단원들의 크리스마스 선물을 챙겨주는 지휘자”라고 귀띔했다. 40년 넘게 재직한 단원들도 “이런 지휘자는 처음”이라고 입을 모은다.

길버트는 현재 일본 도쿄 메트로폴리탄 심포니의 수석 객원 지휘자이자 로열 스톡홀름 필하모닉의 명예 지휘자로도 함께 하고 있다. 그는 “ NDR 엘프필하모니 오케스트라는 말할 것도 없이 제가 가장 좋아하는 오케스트라 중 하나”이자 “가장 잘 아는 오케스트라”라고 말한다.

“2001년부터 지휘해 오며 서로를 속속들이 알고 있고 함께 성장했습니다. 강렬하고 가까운 관계를 이토록 오랫동안 유지해 온 것은 특별한 일입니다. NDR 엘프필하모니 오케스트라는 엄청난 역량을 지니고 있어요. 개별 연주자들은 최고 수준을 갖추고 있는데, 함께할수록 점점 더 우리만의 목소리를 찾아가고 있다고 생각해요. 이 오케스트라를 지휘할 때 가장 나다워진다고 느끼고, 단원들 역시 개인적인 방식으로 자신을 표현하고 있다고 감히 말할 수 있습니다.”