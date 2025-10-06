中외교부 “일본, 기존 ‘중일 4대 문건’ 준수해야” ‘극우’ 다카이치, 대만 지지·야스쿠니 참배 견제 中매체들 “중일관계 긴장 더 고조될 수도”

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 정부가 일본의 차기 총리로 유력시되는 다카이치 사나에 자민당 신임 총재가 선출되자 “적극적이고 이성적인 대중국 정책을 실행해야 한다”고 경고했다. ‘대만 자치’를 지지해온 다카이치 총재에 대해 자민당 총재 당선 첫날부터 일침을 날린 것이다.

5일 중국신문망에 따르면 중국 외교부 대변인은 4일 다카이치 전 경제안보담당상이 자민당 새 총재로 선출된 직후 기자들의 질문에 “우리는 일본의 선거 결과를 주목하고 있으며, 이는 일본의 내부 사안”이라면서도 “일본이 중일 4대 정치문건의 각 원칙과 공동인식을 준수하길 바란다”고 밝혔다.

중국이 언급한 ‘중일 4대 정치문건’은 ▷1972년 중일 공동성명 ▷1978년 중일 평화우호조약 ▷1998년 중일 공동선언 ▷2008년 중일 전략적 호혜관계 공동성명을 의미한다. 이 문건들은 ‘하나의 중국’ 원칙과 주권 및 영토의 상호 존중, 패권주의 반대 등의 내용을 담고 있다. 사실상 일본이 이 원칙을 깨지 말라는 메시지를 경고 형태로 보낸 셈이다.

중국 외교부 대변인은 일본을 향해 “역사와 대만 등 중대한 문제에서 정치적 약속을 지키고, 건설적이며 이성적인 대(對)중국 정책을 펼치길 기대한다”며 “전략적 호혜 관계의 전면적 추진이 이뤄지길 바란다”고 말했다.

다카이치 “대만, 일본에 극히 중요한 친구”…야스쿠니 참배엔 신중 모드

다카이치 총재는 중국에 대해 강경하고, 대만의 자치를 지지하는 인물로 알려져 있다.

그는 지난 1일 미국 싱크탱크 허드슨연구소에 제출한 보고서에서 “대만 해협의 평화와 안정은 일본의 중요한 관심사다. 중국 지도자와는 ‘진지하고 솔직한 대화’를 이어가길 바란다”면서도 “무력이나 강압에 의한 현상 변경은 결코 허용돼선 안 된다”고 썼다고 일본 재팬타임스는 전했다.

다카이치 총재는 이미 2021년 자민당 총재 선거 당시에도 역사 문제와 관련한 강력한 공세를 예고한 바 있다.

그는 산케이(産經)신문과 인터뷰에서 위안부나 징용 문제 대응에 관해 “중국이나 한국은 전 세계를 향해 부정확한 정보를 여러 수단으로 발신하고 있는데, 일본의 ‘역사 외교’나 정보 발신은 너무 약하다”면서 “역사 외교를 강화하기 위한 전략을 다듬어 각 성청(省廳·부처)에 적절한 지시를 내리는 부서가 내각관방에 있으면 매우 하기 쉬울 것”이라고 말했다.

한국, 중국과의 외교 문제를 좌우할 야스쿠니 신사 참배 여부도 관건이다.

이와 관련해 다카이치 총재는 지난해 9월 총재 선거에선 총리직에 오를 경우 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 참배하겠다고 공언했으나, 이번 선거 기간에는 참배 여부에 대해 “적절하게 판단하겠다”며 신중한 태도를 나타냈다.

中매체들 “동아시아 외교 시험대 될 것”

중국 현지 매체들은 다카이치 총재가 민족주의자인 점을 들면서 중국과의 마찰 가능성을 지적했다.

중국 차이나데일리는 지난 4일 ‘다카이치의 부상, 동아시아 외교의 시험대 되다’는 제하의 기사에서 “(다카이치의) 강경한 보수 노선은 향후 중·일 관계의 긴장도를 가늠할 지정학적인 스트레스 테스트로 작용할 전망”이라고 분석했다.

이어 “현재 일본은 한국과의 관계 개선 국면을 맞이하고 있으며, 중국과도 무역 불확실성에 대비해 부분적 안정세를 유지하고 있다”며 “이런 상황에서 다카이치가 역사 문제에서 보수적 입장을 강화할 경우 이 관계들은 즉시 흔들릴 가능성이 높다”고 지적했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)도 다카이치 총재가 평소 대만의 자치를 지지하고 일본의 전쟁 역사에 대한 논란을 낳아서 향후 중국과 일본 간의 긴장 관계가 더욱 고조될 수 있다고 보도했다.

와세다대 국제교양학부의 멍 청 교수는 “다카이치의 과거 대만과 전쟁 역사와 관련된 발언이 양국 관계에 영향을 줄 수 있다”며 고 분석했다. 또 아베 신조 전 총리의 측근이었던 다카이치 총재가 아베 전 총리처럼 대중 강경 자세를 유지하고, 야스쿠니 신사 참배를 적극 옹호해 온 점을 들어 “이러한 입장은 중일 간의 역사 문제를 다시 불붙게 할 수 있다”고 설명했다.

다만 일본과 중국의 경제 협력은 앞으로 더 강화될 수 있다는 전망도 나온다.

일본 소카대 동아시아 연구 전문가 림타이웨이는 “중국과 일본은 관광, 투자, 시장 접근 등 여러 분야에서 서로를 필요로 하는 관계”라며 “많은 산업이 상호 의존 구조에 있다”고 분석했다.

그는 “다카이치가 강한 민족주의 성향으로 알려졌지만, 이번 당내 선거에서는 보다 온건한 이미지를 내세웠고 국가 단위 선거에선 더 중도 성향으로 움직일 가능성이 크다”며 “양국 간 정치적 발언이나 상징적 표현에서는 일시적 긴장이 생길 수 있겠지만, 실질적인 충돌은 미·중 관계가 악화하지 않는 한 제한적일 것”이라고 내다봤다.