3일간 펼쳐진 ‘2025 영주 무섬외나무다리 축제’ 성황리 폐막... 전통 상여행렬 재연에 박수갈채

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을비가 촉촉이 대지를 적시는 고즈넉한 무섬마을에 전통과 감동의 물결이 일었다.

3일간 문수면 무섬마을 일원에서 펼쳐진 ‘2025 영주 무섬외나무다리축제’가 5일 전통 상여행렬 재연을 끝으로 성대한 막을 내렸다.

‘흐르는 시간 위에 서다, 무섬마을’이라는 주제 아래 전통과 현대, 주민과 관광객이 하나 된 풍성한 가을 축제였다.

축제의 서막은 화려하게 열렸다. 첫날 개막식에서는 무섬마을의 상징인 외나무다리 퍼포먼스와 아름다운 전통혼례가 무대에 올라 눈길을 사로잡다. 경전성독 합동공연과 무섬 놀음 한마당 등 다채로운 전통 공연은 축제의 시작을 알리는 흥겨운 잔치였다.

둘째 날은 가족 단위 관람객들에게 큰 인기를 끌었다. 어린이 퍼레이드와 생동감 넘치는 마당극, 전래놀이극이 이어져 아이들의 웃음소리가 마을을 가득 채웠다. 특히, 전통을 현대적으로 재해석한 퓨전마당놀이 ‘덴동어미 화전가’는 관람객들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.

이번 축제의 백미는 마지막 날 펼쳐진 전통 상여행렬 재연이었다.

하얀 백사장과 무섬마을의 상징인 외나무다리를 배경으로, 상여와 상주, 만장행렬이 옛 방식 그대로 엄숙하게 재현됐다.

관람객들은 상여행렬을 따라 걸으며 전통 장례문화의 엄숙함과 더불어, 마을 공동체의 정신을 생생하게 느낄 수 있었다. 현장에서는 감동의 박수와 환호가 터져 나왔으며, 일부 관람객들은 “마치 시간여행을 다녀온 듯하다”며 깊은 울림을 전하기도 했다.

축제 기간 내내 행사장 곳곳에서는 방문객들이 직접 참여할 수 있는 다채로운 체험 프로그램이 운영됐다.

겨메기 체험, 전통놀이, 맨발 걷기, 느린 편지 쓰기, 전통수공예 찻자리 등은 고즈넉한 마을의 정취를 느끼게 해주었다. 또한, 천연염색 전시, 수채화 그림, 샌드아트 포토존, 그리고 밤에는 아름다운 외나무다리 야간조명이 무섬마을의 가을밤을 더욱 특별하게 수놓았다.

특히 올해 축제는 기존 2일에서 3일 일정으로 확대되고, 주민 참여와 고택 공간 활용이 강화돼 방문객들이 단순히 스쳐 지나가는 것이 아니라 마을에 머물며 함께 어울리는 더욱 풍성한 축제로 거듭났다는 게 영주시의 설명이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “무섬외나무다리축제는 단순한 전통 재현을 넘어 영주의 문화적 정체성을 보여주는 살아있는 무대”라며, “앞으로도 전통을 계승하면서 관광객과 함께 호흡하는 축제로 만들어 나가겠다”는 포부를 밝혔다.

전통의 깊은 감동과 현대적 즐거움이 공존했던 ‘2025 영주 무섬외나무다리축제’는 영주의 가을을 대표하는 문화 축제로 확고히 자리매김하며 내년을 기약했다.