[헤럴드경제=서병기선임기자]가수 존박이 8년 만의 단독 콘서트로 팬들을 만난다.

존박이 오는 12월 19일부터 12월 21일 3일간 총 3회에 걸쳐 서울 서대문구 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 콘서트 ‘꿈처럼’을 개최한다.

존박은 지난 2017년 12월 같은 장소에서 단독 콘서트 ‘MONO’를 개최해 감각적인 무대 구성으로 큰 호응을 얻은 바 있다.

이로부터 8년 만에 열리는 단독 콘서트인 만큼, 더욱 풍성해진 음악 스펙트럼으로 관객들을 만날 것으로 기대된다.

존박은 최근 SNS를 통해 단독 콘서트 개최 소식을 직접 전했다. 그는 “오래 기다리셨습니다. 기다려주신 만큼 최선을 다해 노래로 보답할게요. 하고 싶은 말이 많지만, 공연 때 하는 걸로“라며 기대감을 내비쳤다.

존박은 지난해 11년 만의 정규앨범 ‘PSST!’를 발매했다. 재즈와 소울을 기반으로 한 다양한 팝 사운드로 채워진 이 앨범은 ‘한국의 그래미 어워즈’라 불리는 ‘제 22회 한국대중음악상’에서 최우수 팝 음반 부문을 수상하며 음악성을 인정받았다.

한편, 2025 존박 콘서트 ‘꿈처럼’의 티켓 예매는 14일 오후 8시 티켓링크를 통해 단독 오픈된다.