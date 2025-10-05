[헤럴드경제=이용경 기자] 5일 오후 12시49분56초께 전남 여수시 거문도 남남동쪽 87㎞ 해역에서 규모 2.8의 지진이 발생했다.

진앙은 북위 33.27도, 동경 127.54도이며 지진 발생 깊이는 19㎞이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것으로 예상된다”고 전망했다.