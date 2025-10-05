[헤럴드경제=민상식 기자] 국립중앙박물관이 방시혁 하이브 이사회 의장과 업무협약(MOU) 체결 사진을 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 게시했다가 비판이 일자 하루 만에 삭제했다.

검경 수사를 받고 있는 피의자 신분인 방 의장이 국가 기관의 SNS 채널에 노출되는 게 적절했느냐는 비판이 일각에서 제기됐다.

국립중앙박물관은 지난 1일 소셜네트워크서비스(SNS)에 ‘국립박물관문화재단, 하이브와 함께 한국 문화유산과 K-컬쳐 확산을 위한 양해각서를 체결했다’라는 글과 함께 유홍준 국립중앙박물관장, 방 의장이 나란히 서서 웃는 사진을 게재했다.

글로벌 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 하이브와 한국 전통문화유산과 K-팝의 협력을 통해 K-컬쳐의 전 세계적 확산에 기여하고자 마련했다는 취지였다.

하지만 자본시장법 위반 혐의로 출국금지까지 당한 방 의장이 국가 기관의 공식 채널에 노출되는 것에 대한 비판적인 글이 줄을 이었다.

방 의장은 금융위원회 증권선물위원회로부터 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 검찰 고발이 결정된 뒤 당국의 수사를 받는 중 출국금지 조처를 받은 상태다.

국립중앙박물관은 논란이 커지자 게시 하루 만인 2일 해당 사진을 삭제했다. 박물관은 별도의 설명이나 입장문 없이 게시물을 내렸다.

방 의장은 2019년 하이브 투자자들에게 주식 상장 계획이 없다고 속인 뒤 특정 사모펀드 측에 지분을 팔게 한 혐의(자본시장법 위반 등)를 받는다.

이후 상장 절차가 진행되자 사모펀드 측은 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 사전 계약에 따라 매각 차익의 일부인 약 1900억원을 받은 것으로 알려졌다.

지난해 말 첩보를 입수한 경찰은 영등포구 한국거래소와 하이브 사옥 등을 압수수색한 뒤 지난달에는 방 의장을 2차례 소환 조사했다.