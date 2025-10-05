당 간사장에 스즈키 슌이치 당 총무회장 관방장관엔 ‘야스쿠니 참배’ 기하라 유력

[헤럴드경제=박세환 기자] 차기 일본 첫 여성 총리 취임이 유력시되는 다카이치 사나에 집권 자민당 총재 당선에 아소 다로 전 총리의 ‘킹 메이커’ 역할이 컸던 것으로 분석된다.

5일 아시히신문에 따르먄 다카이치 총재는 당 핵심 보직인 간사장에 스즈키 슌이치 당 총무회장을 기용하는 방안을 조율하고 있다.

아울러 당 부총재에는 아소 다로 전 총리를 임명하는 방안을 검토하고 있다고 신문은 전했다.

아소 전 총리는 자민당 내에 유일하게 남은 파벌인 ‘아소파’ 수장이며, 아소파 소속인 스즈키 총무회장은 아소 전 총리 처남이다.

아소 전 총리는 전날 치러진 자민당 총재 선거 결선 투표에서 파벌 소속 의원들에게 사실상 다카이치 총재를 지지하라고 지시해 ‘킹 메이커’ 역할을 했다.

다카이치 총재가 아소 전 총리를 배려하려는 데에는 선거 출마 시 이름을 올린 추천인 20명 중 아소파 의원이 가장 많았기 때문이라고 아사히는 분석했다.

또 스즈키 총무회장이 과거 재무상을 지내는 등 경험이 풍부해 야당과 정책 조율에 나서야 하는 간사장 보직의 적임자라는 평가도 있다고 전했다.

다카이치 총재는 15일께 총리로 취임할 것으로 전망돼 일단 자민당 간부 인사를 먼저 단행할 것으로 보인다.

다만 정부 대변인 역할을 맡는 관방장관에는 기하라 미노루 전 방위상 기용이 유력시되고 있다고 아사히가 전했다.

기하라 전 방위상은 지난해 8월 15일 현직 각료 신분으로 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 찾았으며, 다카이치 총재도 같은 날 야스쿠니신사를 참배했다.

다카이치 총재는 4일 기자회견에서 이번 선거에 출마했던 다른 후보자 4명을 모두 각료나 당 간부로 임명하고자 한다는 의사를 밝혔다.

또 ‘비자금 스캔들’ 연루 의원 기용에 대해서도 긍정적 태도를 나타냈다.

요미우리신문은 “당의 결속을 도모할 수 있는 인사를 단행할 수 있는지가 미래를 점칠 시금석이 될 것”이라며 “논공행상 색채를 억제하고 균형을 취한 인사를 할지 주목된다”고 해설했다.