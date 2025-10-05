[헤럴드경제=박대성 기자] 남아메리카 페루 지방정부 시장 대표단이 지난 2~3일 이틀 간 ‘산업도시’인 광양시를 방문해 상호 교류 협력 방안을 논의하고 주요 산업 현장을 시찰했다.

이번 방문은 지난달 29일 서울에서 열린 ‘한국-페루 혁신경제포럼’ 참석과 연계해 추진됐으며, 산타로사·찰와와초·파우카르 델 사라 3개 도시 시장과 포럼 관계자 등 11명이 함께했다.

페루 대표단은 이번 1박2일 일정에서 광양시의 스마트 안전도시 정책, 스마트팜 모델, 항만 물류 경쟁력을 살펴보며 협력 가능성을 모색했다.

첫날 환영 만찬에서는 정인화 시장을 만나 양국 간 교류 협력 방안을 논의했다.

이튿날에는 △AI 기반 실시간 안전 대응 시스템을 운영하는 CCTV 통합 관제센터 △농업인교육관 및 스마트팜 △광양항 등을 시찰하며 글로벌 물류 거점으로서 광양의 역량을 확인했다.

이번 교류를 계기로 광양시는 칠레 발파라이소, 파나마 파나마시티 등 기존 교류 도시를 넘어 남미 주요 도시들과의 협력 네트워크를 한층 확대할 수 있는 기반을 마련했다.

정인화 시장은 “앞으로도 국제 네트워크를 확대해 광양시가 미래지향적인 글로벌 도시 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.