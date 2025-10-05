[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 플로리다 동부 연안 해저에서 300여년 전 침몰한 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 금은보화 약 100만달러(약 14억원) 어치 금화 등이 발견됐다.

난파선 인양 전문업체 ‘1715 플리트 퀸즈 쥬얼스’(1715 Fleet Queens Jewels)는 올여름 플로리다 해안에서 현재 가치로 약 100만달러 상당의 금화와 은화 총 1000여개를 발견했다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 3일(현지시간) 보도했다.

이번에 발견된 은화는 멕시코, 페루, 볼리비아 등 스페인 식민지에서 주조된 헤알화였다. 한 상자에 실려있던 것으로 보존 상태가 좋아 주조 각인과 날짜 등이 선명하게 남아있던 것으로 전해졌다.

인양업체 운영 책임자는 대부분 동전이 멕시코시티에서 주조됐으며 보존 상태가 놀라울 정도로 양호하다고 설명했다.

그는 “이 동전은 역사의 한 조각이자 스페인 제국의 황금기에 살았던 사람들과 실질적인 연결고리기도 하다”며 “단일 회수 작업에서 1000개가 발견된 것은 매우 드문 일”이라고 밝혔다.

누가 나눠갖나, 금화 또 있나?

플로리다주는 최대 20%가량을 박물관 전시용으로 기증해달라고 요청할 수 있는 것으로 알려졌다. 동전들은 여러 보존작업을 거쳐 기록으로도 남겨진다.

남은 동전은 인양업체와 하청업체 등이 나눠가질 계획인 것으로 전해졌다.

플로리다 해안은 1715년 스페인 함선 11척이 침몰한 곳이다. 지난 2013년에도 함선에 실려있던 것으로 추정되는 보물이 발견된 곳이다.

인양업체 측은 스페인 함대에서 통상 동전을 1000개씩 한 자루에 담아 포장한 뒤, 한 상자에는 3000∼4000개씩 담아 운반한 기록이 있는 만큼 내년 5월 시작될 다음 탐사 시즌에 보물을 추가로 발견할 수 있을 것이라고 기대했다.