119고시 사이트 해킹 의심 사이트는 현재 폐쇄 상태 향후 채용 인사혁신처로 진행

[헤럴드경제=정태일 기자] 소방공무원 채용 사이트인 ‘119고시’에서 수험생 5만여명의 개인정보가 유출된 것으로 나타났다.

연합뉴스에 따르면 소방청은 지난 2일 오후 7시께 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 수험생에게 유출 사실을 통지했다고 4일 밝혔다.

이번 사고로 2024년 10월 3일까지 사이트에 가입한 회원 5만93명의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등의 개인정보가 유출됐다.

소방청은 사고 인지 후 지난 2일 오후 10시 30분부로 119고시 사이트를 폐쇄하고, 서비스 중단 안내 문구를 표시하고 있다. 중단 기간 어학 사전등록, 합격증 출력, 시험정보 및 합격자 발표 관련 사항을 안내하고 있다.

소방청은 사이트를 관리하는 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있다. 개인정보보호위원회에도 관련 사실을 신고했다.

소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있으며 향후 채용 관련 정보 보안 강화를 위해 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 방침이다.

119고시는 소방공무원 채용에 관한 업무 전반을 담당하는 웹사이트로 원서접수, 시험 공고, 합격자 발표, 시험 관련 통계, 문제 및 정답, 이의 제기 등 서비스를 제공한다.