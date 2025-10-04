집권 자민당 신임 총재 선출 투표 임박 ‘1강 2중 2약’서 1강이 고이즈미 신지로 고이즈미 전 총리 차남 4대 세습 정치인 새 총리 오는 15일 국회서 선출될 전망

[헤럴드경제=정태일 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직과 총리직에서 사임한 후 후임자 선정이 임박해 오고 있다. 후임은 4일 오후 집권 자민당 신임 총재 선출 투표에서 가려지게 된다. 이번 선거 구도가 ‘1강 2중 2약’으로 형성된 가운데 1강에 해당하는 고이즈미 신지로 농림수산상에 이목이 쏠린다. 그가 당선되면 사실상 전후 최연소이자 첫 40대 총리에 오르게 된다.

1차 투표는 국회의원 295표와 당원(당비 납부 일본 국적자)·당우(자민당 후원 정치단체 회원)표를 각각 50%씩 반영한다. 당원 표는 의원 표수와 같은 295표로 환산된다. 만일 1차 투표에서 과반이 나오지 않으면 상위 2명이 결선 투표를 치른다. 결선은 의원 295표와 전국 지부 47표가 합산돼 의원 표심이 최대 변수가 된다.

자민당이 제1당인 데다 이념과 정책 차이가 큰 야당 간 결집은 어려워 자민당 신임 총재가 이시바 총리의 뒤를 잇게 될 것으로 현지 언론은 보고 있다.

현지 언론에 따르면 막판까지 선두를 달리는 후보는 전후 최연소이자 첫 40대 총리를 노리는 고이즈미 신지로 농림수산상이다.

고이즈미 준이치로 전 총리 차남인 그는 증조부를 시작으로 4대째 이어진 세습 정치가다. 총리 출신 부친의 후광으로 2009년 중의원(하원)에 처음 입성해 6선 의원이다. 작년 9월 자민당 총재 선거에 처음 도전했으나, 3위에 그치며 고배를 마셨다.

이번 선거전에서는 당내 보수층 등이 반대할 정책은 언급을 피하는 방식으로 ‘실점 최소화’ 전략을 시종일관 구사했다. 이를 통해 1차에서는 50%, 2차에서는 약 86%의 영향을 끼치는 ‘의원 지지’ 측면에서 확실한 우위를 점했다는 분석이다.

선거전 후반에 형성된 ‘2중’은 다카이치 사나에 전 경제안보담당상과 하야시 요시마사 관방장관으로, 결선에 오르기 위한 2위 싸움을 벌여왔다.

다만 선거전 초반에는 고이즈미 농림상과 함께 양강 후보로 여겨진 다카이치 전 경제안보 담당상이 하야시 장관보다는 앞서 있다고 요미우리신문은 지난 2일 판세 분석 결과를 전했다.

강경 보수 성향인 다카이치 전 경제안보 담당상은 당원 사이에서 인기가 높고, 옛 아베파 일부의 지지도 받고 있다.

본래 ‘다크호스’로 분류된 하야시 장관은 토론회 등에서 안정감 있는 모습을 보이면서 지지 의원을 늘려왔다.

이에 따라 결선에는 다카이치 전 경제안보담당상과 하야시 장관 중 한명이 올라가 고이즈미 농림상과 최종 승부를 겨루게 될 가능성이 높게 점쳐진다.

의원내각제 국가인 일본은 의석수가 많은 여당 대표가 총리를 맡기 때문에, 후임 자민당 총재 선출 뒤 국회에서 차기 총리를 지명하는 절차가 진행된다. 이번 총리 지명선거는 오는 4일 집권 자민당 총재 선거를 계기로 실시된다.

시게루 일본 총리의 뒤를 이을 새 총리가 오는 15일 국회에서 선출될 것으로 전망된다고 요미우리신문과 마이니치신문 등이 최근 보도했다. 보도에 따르면 일본 정부와 집권 자민당은 이달 15일 임시국회를 소집해 같은 날 총리 지명선거를 치르는 방향으로 조율에 들어갔다.